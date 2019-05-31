Июнь в Мустамяэ начнется с большого семейного фестиваля

”На протяжении уже восьми лет фестиваль для всей семьи, который проводится в парке Мянни, является своеобразным стартом начала лета в Мустамяэ”, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

”Все эти годы у фестиваля было много посетителей, и если нам повезет с погодой, то в этом году нас ждут два потрясающих дня фестиваля. Хотелось бы воспользоваться возможностью и поблагодарить инициатора фестиваля Рийну Пааво и ее команду — сотрудничество с ними всегда было неизменно гладким. И конечно же я приглашаю всех жителей Мустамяэ завтра и послезавтра в парк Мянни, где вас ждет лучший в мире праздник для всей семьи. До скорой встречи!”

”В этом году Фестиваль для всей семьи порадует посетителей обширной сценической программой, где в качестве главного исполнителя вечером 1 июня выступит победитель звездного шоу Уудо Сепп”, — рассказала организатор мероприятия Рийна Пааво.

”Коронным номером фестиваля, как всегда, станет традиционный Детский забег, в рамках которого все пришедшие на фестиваль дети смогут пробежать дистанцию и выиграть сладкий приз. К тому же в этом году мы нарисуем с ребятами самый длинный рисунок и многое другое. Наряду с плотной сценической программой будет идти программа игр и соревнований, которые будут проводить главные судьи фестиваля — персонажи-талисманы. В распоряжении гостей будет городок для лазания из огромных батутов всевозможных форм, где на протяжении всего фестиваля дети смогут подзарядить свои батарейки, чтобы с новыми силами встретить наступающее лето. Всех ждет множество сюрпризов и призов, так что приглашаем всех на фестиваль!”

Фестиваль для всей семьи 2019 года состоится в Таллинне, в мустамяэском парке Мянни 1 и 2 июня с 11 до 18 часов. Вход на фестиваль бесплатный.