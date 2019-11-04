Ивари Падар требует от Марта Ярвика объяснить свою ложь по делу о листериозе

Очередную ложь Ярвика наглядно разоблачило опубликованное 31 октября в Maaleht интервью, в котором министр утверждает, что получил ”первую официальную информацию (о вспышке листериоза) лишь в августе после запросов”. Неделей раньше Ярвик заверил ERR, что впервые услышал об этой теме только в августе.

”Однако еще 9 июля вы отправили на ошибочный адрес и 26 июля на корректный адрес э-почты Ветеринарно-продовольственного департамента вопрос: ”У каких производителей Евросоюза помимо M.V.Wool было выявлено превышение допустимой нормы листерий?”, отметил Падар, в свое время работавший министром сельского хозяйства.

Такая формулировка вопроса, по словам Падара, однозначно указывает на то, что на момент отправки письма в департамент Ярвик был в курсе проблем на рыбной ферме.