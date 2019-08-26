26.08.2019, 12:35

"Иуда. Власти очень хочется? ЦП на грани развала": как читатели отреагировали на слова Кылварта о коалиции с EKRE

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rus.delfi.ee
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"Иуда. Власти очень хочется? ЦП на грани развала": как читатели отреагировали на слова Кылварта о коалиции с EKRE
Foto: Mana Kaasik

В воскресенье мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал свежие результаты опроса, согласно которым, поддержка реформистов в столице выше на 15%, чем у центристов. Читатели RusDelfi поделились своим мнением на этот счет.

Кылварт сказал, что коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо. Комментаторы RusDelfi тоже высказались на портале и в социальных сетях. В целом, они согласны с политиком — многие не довольны ситуацией.
Читатели рассуждали о коалиции:

  • Это коалиция с центристами плохо повлияла на EKRE: раньше они были оппозицией, молчали в тряпочку и казались умными. А в компании с центристами вошли во власть, развязали языки и такое несут, что даже Ратас не понимает, как это комментировать.
  • Если точнее, то хреново.
  • Прос**ли партию! Есть ещё много слов,но они нецензурные! Я же ещё и голосовал за них!
  • Начало конца. За предательскую связь с нацистами и дебоширами, позорящими страну.
  • Если бы не эта коалиция, у тебя бы не было кресла мэра, и вообще твоя партия "кукарекала бы" на лавке оппозиции.
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Также написали несколько личных обращений к Михаилу:

  • Кылварт, Кылварт, зачем ты, нормальный здоровый мужик, вообще связался со всей этой сволочью?
  • Ну что, господин Кылварт, к следующим выборам переход к реформистам? Власти же очень хочется?…
  • Иуда.
  • Михаил, раньше вы говорили несколько другое про коалицию с EKRE. Не прошло и полгода, и вы прозрели? Вся беда в том, что лидеры ЦП поставили партию на услужении Ратасу, и при этом и себя не забыли. Жажда власти всегда принимает уродливые формы. Думаю, что ЦП на грани развала. К этому вели ее лидеры после того, как "сожрали" Сависаара, и как видно — подавились.


Но кто-то поддержал партию и мэра Таллинна:

  • Лишь бы не было войны.
  • Михаил прав.


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