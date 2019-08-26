"Иуда. Власти очень хочется? ЦП на грани развала": как читатели отреагировали на слова Кылварта о коалиции с EKRE

Кылварт сказал, что коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо. Комментаторы RusDelfi тоже высказались на портале и в социальных сетях. В целом, они согласны с политиком — многие не довольны ситуацией. Читатели рассуждали о коалиции:
Это коалиция с центристами плохо повлияла на EKRE: раньше они были оппозицией, молчали в тряпочку и казались умными. А в компании с центристами вошли во власть, развязали языки и такое несут, что даже Ратас не понимает, как это комментировать.
Если точнее, то хреново.
Прос**ли партию! Есть ещё много слов,но они нецензурные! Я же ещё и голосовал за них!
Начало конца. За предательскую связь с нацистами и дебоширами, позорящими страну.
Если бы не эта коалиция, у тебя бы не было кресла мэра, и вообще твоя партия "кукарекала бы" на лавке оппозиции.
Также написали несколько личных обращений к Михаилу:
Кылварт, Кылварт, зачем ты, нормальный здоровый мужик, вообще связался со всей этой сволочью?
Ну что, господин Кылварт, к следующим выборам переход к реформистам? Власти же очень хочется?…
Иуда.
Михаил, раньше вы говорили несколько другое про коалицию с EKRE. Не прошло и полгода, и вы прозрели? Вся беда в том, что лидеры ЦП поставили партию на услужении Ратасу, и при этом и себя не забыли. Жажда власти всегда принимает уродливые формы. Думаю, что ЦП на грани развала. К этому вели ее лидеры после того, как "сожрали" Сависаара, и как видно — подавились.
Лукашенко поздравил Климову с золотом ЧМ по гребле на каноэ
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
Меркель поставили диагноз в Германии
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?