"Иуда. Власти очень хочется? ЦП на грани развала": как читатели отреагировали на слова Кылварта о коалиции с EKRE

Кылварт сказал, что коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо. Комментаторы RusDelfi тоже высказались на портале и в социальных сетях. В целом, они согласны с политиком — многие не довольны ситуацией.

Читатели рассуждали о коалиции: