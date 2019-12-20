Итоговое интервью RusDelfi | Михаил Кылварт: Я не могу представить коалицию с EKRE в правительстве Таллинна

- И тому были соответствующие исторические и политические предпосылки. Это не произошло случайно. Это не произошло только благодаря ресурсам и значению этой личности. Ведь была еще одна ситуация, которая описана в изречении известного антифашиста (Мартина Нимёллера — прим. RusDelfi). Сначала они пришли за социалистами, я молчал, ведь я не был социалистом, потом они пришли за евреями, я молчал, ведь я не был евреем… И так далее. И все молчали. Эстонское общество и медиапространство долгое время достаточно толерантно воспринимало любые формы нетерпимости, любые формы в том числе откровенной агрессии. И это стало в какой-то момент нормой. Это одна сторона медали. И вторая сторона медали — это уже посложнее для понимания — что общество в стремлении к внешнему благополучию, к такой самодостаточности и уверенности в том, что у нас всё хорошо и мы впереди планеты всей, стало забывать о том, что существенная его часть не ощущает этого подъема, достатка, остается за порогом.

- Но в случае EKRE мы можем говорить об общественных страхах. Страх перед мигрантами, например.

- Страхи приходят тогда, когда для этого есть почва. А социальное неблагополучие — это одна из составляющих. У нас успешная часть общества — сильные, богатые, красивые — это то, что нам хотелось бы представлять обо всем социуме. И не замечать, что есть окраины Эстонии, где есть существенная поддержка EKRE и где есть очень сильное разочарование в общественных процессах. Очень серьезный процент людей включают телевизор, открывают газеты, видят красивую картинку, слышат речи о том, как мы движемся вперед и как у нас всё хорошо. Но они этого не видят и не ощущают. И таких людей в Эстонии было и есть очень много. И на них на уровне политической элиты перестали обращать внимание. Модно стало говорить о том, что мы часть Европы, глобализация, урбанизация, дигитализация. Вот что стало повседневной риторикой политической элиты. А те люди, что живут на грани или за гранью бедности понимают, что не имеют к этому никакого отношения.

- То есть электорат EKRE — это люди, которые живут на грани бедности?

- Нет, это часть эмоций в обществе, которые способствуют приходу к власти партий с более брутальной риторикой. Потому что брутальная риторика кажется многим искренней и правдивой. И она еще и понятна. Это простые словосочетания, простые посылы в обществе. Но если то же самое говорить несколько витиевато и прикрывать это другими мотивациями, то суть-то не меняется. Например, если кто-то говорит, что русские школы надо закрыть, но при этом приводит доводы о конкурентоспособности, об интересах родителей и детей, что это путь общей интеграции. Когда я в горсобрании начинаю спорить с представителями Реформистской партии, то сначала всё начинается очень красиво, они говорят о конкурентоспособности, о результатах PISA, о том, что в эстонских школах выше успеваемость , говорят, что есть возможности больше общаться, но когда я начинаю приводить факты…

- Например?