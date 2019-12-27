Итоговое интервью RusDelfi. Марина Кальюранд: русские считают Эстонию своим домом. Иначе бы они уехали

- Не знаю. Но если говорить о том, насколько в Рождество люди отзывчивые, то, по-моему, русскоязычное население очень отзывчивое. Я это знаю с точки зрения защитников животных. В рождественское время очень много русскоязычных людей идут в приюты, берут оттуда себе животных или поддерживают их деньгами и пищей. Брать животное в Рождество — это хорошо. Но нельзя брать его как рождественский подарок. Нельзя дарить животное, если это не продумано или не проговорено с тем, кому дарить. Потому что в Рождество мы все такие добрые, а потом животное может жить 10-15 лет или даже дольше. И это всё надо продумать. Поэтому кампании ”Возьмите себе из приюта животное к Рождеству” мне не нравятся.

” Зачем ему в университет ходить? Ему рано еще — пусть пока поживет на даче.

- Но вы сами животное не дарили?

- Никогда не дарила. Но я отбирала.

- У кого?

- У нас в семье собаки много лет. Моя дочь находит в приютах самых бедных и несчастных. И одного пса мы у нее отобрали. Ездили в деревню вместе и было чувство, что псу с нами лучше. По выходным ездить на Хийумаа, не надо находиться в Тарту, не надо в университет ходить…

- Погодите, то есть собака действительно ходила в университет?

- Да, пес спокойно сидел на лекциях, вел себя очень хорошо. С другой стороны, мы с супругом думали, мы можем дать ему Хийумаа, хутор, море, охоту, лес. Зачем ему в университет ходить? Ему рано еще — пусть пока поживет на даче. Так что теперь живет у нас.

- А дочь как же?

- А дочь себе завела новую собаку.

Марина Кальюранд Foto: Priit Simson

- Удастся ли вам отметить Рождество в Таллинне? (разговор состоялся накануне Рождества — прим. RusDelfi)

- Да, мы все будем в Таллинне. Сын приедет со своей семьей. На Рождество, на неделю все приедут к нам, и внуки, и дети, и собаки. Нас так много, что я обычно считаю ноги на кухне.

- Сколько насчитаете в этот раз?

- 36. Знаете, уже ходишь по-другому, чтобы ни на кого не наступить: на чью-то ногу, лапку или хвост.

- У нас итоговое интервью. Поэтому давайте подведем итоги года.

- В личном плане для меня был очень счастливый год. Потому что все мои близкие здоровы. У всех всё хорошо. И учеба, и работа. Были бы все такие годы. А если посмотреть с точки зрения карьеры, то это был один из самых лучших годов моей жизни. Точно в пятерке самых удачных. Я первый раз баллотировалась в Рийгикогу, первый раз баллотировалась в Европарламент. И получила такую поддержку…

- Результаты были солидные.