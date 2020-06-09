09.06.2020, 15:20

Итоги тестирования на антитела к коронавирусу — говорить о коллективном иммунитете повода нет


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Olukord Tallinnas
Olukord TallinnasFoto: Priit Simson

На первой неделе июня в Медицинском центре Confido и Экспресс-клиниках Confido было сделано 1079 тестов на антитела к коронавирусу. Антитела типа IgG обнаружены у 10 человек, т.е. у 0,9% прошедших тестирование. У пяти людей с антителами типа IgG вирус COVID-19 ранее был диагностирован посредством теста из носоглотки. Все, у кого были обнаружены антитела типа IgG, в последние месяцы отмечали у себя симптомы COVID-19.

Из ближайших соседей Эстонии, например, Департамент здоровья Финляндии сообщил, что антитела к новому коронавирусу выявлены в ходе тестирования примерно у 0,26-2,4% людей. Согласно одному проведенному в шведском Стокгольме исследованию, антитела обнаружены у 7,3% населения. Таким образом, на основании имеющихся данных сегодня не приходится говорить о большом количестве переболевших и создании коллективного иммунитета — ни в Эстонии, ни среди населения соседних стран. Рассчитывать по-прежнему нужно на создание вакцины. Несмотря на обнаруженные антитела, получившим позитивный результат все же следует соблюдать правила гигиены и дистанцирования, введенные с целью ограничения распространения вируса.

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На сегодняшний день в Медицинском центре Confido забронированы все июньские времена приема на бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу, регистрация на прохождение тестирования закрыта. Всех уже зарегистрированных клиентов по-прежнему ждут на тестирование — для этого нужно просто прийти в выбранную клинику Confido в назначенное время без признаков болезни.

Используемый в Confido экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 замеряет наличие антител к коронавирусу. Кровь для теста берут из пальца. Полученные в ходе тестирования сведения будут анонимно предложены государственным и научным учреждениям

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