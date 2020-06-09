Итоги тестирования на антитела к коронавирусу — говорить о коллективном иммунитете повода нет

Из ближайших соседей Эстонии, например, Департамент здоровья Финляндии сообщил, что антитела к новому коронавирусу выявлены в ходе тестирования примерно у 0,26-2,4% людей. Согласно одному проведенному в шведском Стокгольме исследованию, антитела обнаружены у 7,3% населения. Таким образом, на основании имеющихся данных сегодня не приходится говорить о большом количестве переболевших и создании коллективного иммунитета — ни в Эстонии, ни среди населения соседних стран. Рассчитывать по-прежнему нужно на создание вакцины. Несмотря на обнаруженные антитела, получившим позитивный результат все же следует соблюдать правила гигиены и дистанцирования, введенные с целью ограничения распространения вируса.

На сегодняшний день в Медицинском центре Confido забронированы все июньские времена приема на бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу, регистрация на прохождение тестирования закрыта. Всех уже зарегистрированных клиентов по-прежнему ждут на тестирование — для этого нужно просто прийти в выбранную клинику Confido в назначенное время без признаков болезни.

Используемый в Confido экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 замеряет наличие антител к коронавирусу. Кровь для теста берут из пальца. Полученные в ходе тестирования сведения будут анонимно предложены государственным и научным учреждениям