ИТОГИ СЪЕМОК НОЛАНА | От разочарования до восторга. Как все происходило и почему это было важно(3)
Портал RusDelfi следил за съемками фильма Кристофера Нолана Tenet по-максимуму. Давайте вспомним — как это было.
Портал RusDelfi следил за съемками фильма Кристофера Нолана Tenet по-максимуму. Давайте вспомним — как это было.
"Cut!" — все, съемки закончились. Кристофер Нолан грузит пленку на борт самолета, тысячная команда выезжает из отелей и летит в Лос-Анджелес. Киношники были здесь с начала июня. А последний съемочный день был в четверг, 25 июля: массовые и уличные сцены завершились. Возможно, они продолжатся и на этих выходных. Но жителей Ласнамяэ больше тревожить не будут.
Давайте вспомним, как прошли съемки Нолана на страницах портала RusDelfi и подведем итоги. Да и признаемся: Нолан, мы будем скучать.
Текст
Главный текст о съемках — "Люди бегут со съемок в Горхолле: Allfilm объявил дополнительный кастинг. 6 причин, почему". Наш хит. Первые дни съемок несколько разочаровали массовку и наш электронный ящик просто обвалился от количества писем.
Видео
Наш читатель заснял, как Голливуд снимает кино с вертолета. Наверное, это самое необычное, что увидели ласнамяэсцы во время съемок в "канаве".
Фото
И, определенно, главный снимок со съемок на Пярнуском шоссе — Роберт Паттинсон в объективе читателя Delfi.
Поступок
Внимательный читатель RusDelfi отправил в редакцию письмо — команда некультурно ведет себя и справляет малую нужду прямо за будкой на глазах у жителей Ласнамяэ. Мы сразу же об этом написали. Итог — через несколько часов тот же читатель присылает фото, где видно, что на место импровизированного туалета поставили биотуалеты самые настоящие. А в понедельник продюсер лично принес извинения за поступок актеров.
Письмо читателя
Нам прислали очень много отзывов. Настолько много, что опубликовать все не было никакой физической возможности. В этой номинации побеждает реплика от Вячеслава, который работает в Ласнамяэ и хочет знать, куда пойдут деньги от съемок.
"Если бы жителей Ласнамяэ предупредили, что прибыль от съемок фильма пойдет на благое дело — негативных реакций было бы в сотни раз меньше, а, возможно, и вообще встретили съёмки с радостью! Я бы лично вместе с ребёнком с радостью пошёл помогать кинопроцессу. По мере возможности, в свободное от работы время, даже бесплатно!", — написал он.
Все началось еще в конце апреля, когда кинокомпания Allfilm объявила кастинг на съемки в массовку голливудского фильма. Поступило свыше 10 000 заявок, в итоге отобрали около 4000 счастливчиков. Потом пошли слухи, что снимать будет сам Кристофер Нолан, который сделал "Дюнкерк", "Начало", "Бэтмен", почти все его фильмы имеют оценку не менее 8 баллов на "КиноПоиске".
И 11 июня уже все поняли, что это правда. Кристофер Нолан и его огромная команда прилетели в Таллинн.
Первый шум
Но по-настоящему жители столицы поняли, что к ним приехал Голливуд, чуть позже. У Горхолла появились украинские полицейские автомобили. Что, к слову, немного расстроило общественность, так как столица Эстонии должна была сыграть роль столицы Украины — Киев.
Изнанка Горхолла
Один из первых текстов о сути съемок в концертном зале тоже понравился читателям портала.
"Камеры работали только в здании Горхолла. Весь день прошел именно там. Не обошлось без происшествий — одной девушке горячая гильза попала в лицо". Кому-то не понравилась еда, но, в целом, организация была на высшем уровне.
И сразу же поступил ответ от читателя — все было супер. Можно сказать, после этой публикации, на нашу почту посыпались письма: фото, видео, реплики о съемках. И падали они, как камни с высокой горы — много и постоянно. За это — спасибо вам!
Пярнуское шоссе
Затем актеры и съемочная команда вышла в "поле". В конце июня съемки продолжились на улице. Пярнусское шоссе было перекрыто лишь на несколько дней, но все равно — это не понравилось жителям центра города.
"Канава"
Кульминацией летних гастролей Голливуда стала Лаагна теэ. Снимали с 10 по 25 июля. О проблемах, радостях и всем остальном вы слали нам фото, видео, обращения, критику, потом ответы на критику.
Несколько из них:
В этот период активность читателей поражала. Если собрать все видео, фото и реплики, то можно снять свой документальный фильм о съемках в Ласнамяэ. Спасибо!
Все оказалось лучше, чем мы ожидали. Город не парализовало. Люди добирались на работу и домой (хоть и с задержкой). Безусловно, это отличный опыт для местных продюсеров и начинающих кинолюбителей. Многие узнали, что съемки — это сложно, долго, но интересно. Будут ли к нам приезжать и другие режиссеры? Возможно, но не каждый сезон. И вряд ли в Таллинн. Локации уже "засвечены". Положительно ли это повлияет на имидж? Надеемся, но не знаем, как это измерить.
Представьте, вы смотрите фильм и перемещаетесь в другую страну. Вы полюбили ее? Зауважали? Пока еще не ясно, как именно будут показывать Эстонию. Это мы узнаем на премьере в следующем году. И главное, чего нужно ждать — реакцию и аплодисменты, когда в кадре появятся наши трамваи, Лаагна теэ и даже Горхолл. Только ради этого стоило с этим всем связываться.
И самое главное. У нас получилась отличная связь: читатель — RusDelfi. Это не просто помогает лучше рассказывать истории, но и призывает к действию (это уже доказано). Давайте продолжим — у нас проходят концерты, фестивали, перекрывают дороги, да и просто в Эстонии каждый день что-то происходит. Поделитесь вашей информацией с нами по адресу rus@delfi.ee.
Это важно.
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