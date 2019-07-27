ИТОГИ СЪЕМОК НОЛАНА | От разочарования до восторга. Как все происходило и почему это было важно

И, определенно, главный снимок со съемок на Пярнуском шоссе — Роберт Паттинсон в объективе читателя Delfi.



Nolani filmivõtted pühapäeval Pärnu maanteel Foto: Lugejafotod, Lugeja





Поступок

Внимательный читатель RusDelfi отправил в редакцию письмо — команда некультурно ведет себя и справляет малую нужду прямо за будкой на глазах у жителей Ласнамяэ. Мы сразу же об этом написали. Итог — через несколько часов тот же читатель присылает фото, где видно, что на место импровизированного туалета поставили биотуалеты самые настоящие. А в понедельник продюсер лично принес извинения за поступок актеров.





Письмо читателя

Нам прислали очень много отзывов. Настолько много, что опубликовать все не было никакой физической возможности. В этой номинации побеждает реплика от Вячеслава, который работает в Ласнамяэ и хочет знать, куда пойдут деньги от съемок.

"Если бы жителей Ласнамяэ предупредили, что прибыль от съемок фильма пойдет на благое дело — негативных реакций было бы в сотни раз меньше, а, возможно, и вообще встретили съёмки с радостью! Я бы лично вместе с ребёнком с радостью пошёл помогать кинопроцессу. По мере возможности, в свободное от работы время, даже бесплатно!", — написал он.

С чего все началось?

Все началось еще в конце апреля, когда кинокомпания Allfilm объявила кастинг на съемки в массовку голливудского фильма. Поступило свыше 10 000 заявок, в итоге отобрали около 4000 счастливчиков. Потом пошли слухи, что снимать будет сам Кристофер Нолан, который сделал "Дюнкерк", "Начало", "Бэтмен", почти все его фильмы имеют оценку не менее 8 баллов на "КиноПоиске".

И 11 июня уже все поняли, что это правда. Кристофер Нолан и его огромная команда прилетели в Таллинн.

Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019 Foto: Andres Putting

Первый шум

Но по-настоящему жители столицы поняли, что к ним приехал Голливуд, чуть позже. У Горхолла появились украинские полицейские автомобили. Что, к слову, немного расстроило общественность, так как столица Эстонии должна была сыграть роль столицы Украины — Киев.

"Tenet" filmivõtted Linnahalli juures Foto: Jaanus Lensment

Изнанка Горхолла

Один из первых текстов о сути съемок в концертном зале тоже понравился читателям портала.

"Камеры работали только в здании Горхолла. Весь день прошел именно там. Не обошлось без происшествий — одной девушке горячая гильза попала в лицо". Кому-то не понравилась еда, но, в целом, организация была на высшем уровне.

И сразу же поступил ответ от читателя — все было супер. Можно сказать, после этой публикации, на нашу почту посыпались письма: фото, видео, реплики о съемках. И падали они, как камни с высокой горы — много и постоянно. За это — спасибо вам!

Пярнуское шоссе

Затем актеры и съемочная команда вышла в "поле". В конце июня съемки продолжились на улице. Пярнусское шоссе было перекрыто лишь на несколько дней, но все равно — это не понравилось жителям центра города.

"Канава"

Foto: Andres Putting

Кульминацией летних гастролей Голливуда стала Лаагна теэ. Снимали с 10 по 25 июля. О проблемах, радостях и всем остальном вы слали нам фото, видео, обращения, критику, потом ответы на критику.