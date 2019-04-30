30.04.2019, 17:30

Итоги конкурса: таллиннскую булочку найти не удалось


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Итоги конкурса: таллиннскую булочку найти не удалось
Фото: управа Кесклинна

Собравшаяся вчера экспертная комиссия не стала объявлять победителя конкурса ”Таллиннская булочка”, ограничившись выбором второго и третьего места, а также двух специальных призов жюри. Город закажет 1500 булочек к 15 мая у пекарни, изделие которой заняло второе место, сообщает управа Кесклинна.

”Благодарим всех пекарей и пекарни, откликнувшиеся на наш призыв и принявших участие в конкурсе. К сожалению, таллиннскую булочку найти не удалось, так как среди представленных работ не оказалось той самой булочки, которая могла бы стать визитной карточкой города. Причина заключается в том, что ни одна булочка, по мнению жюри, не была достаточно продуманной и уникальной, чтобы ее можно было назвать кулинарным символом столицы. Несмотря на это, на конкурсе было несколько очень интересных изделий и было видно, что пекари проделали большую работу. Наверное, было слишком оптимистично ожидать, что за такой короткий срок можно найти выпечку, которая стала бы знаковой для Таллинна”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Интерес к конкурсу был большой. Всего на конкурс было представлено 17 работ от 11 различных предприятий. Среди конкурсантов были как большие местные пекарни, так и небольшие предприятия.

Экспертная комиссия, в которую кроме представителей города и районной управы вошли предпринимательница Беатриче, шеф-повар ресторана Gloria Дмитрий Демьянов и преподаватель по специальности пекарь-кондитер Таллиннской школы обслуживания Евгений Кирилаха, после двухчасового обсуждения объявила, что второе место в конкурсе заняла булочка из дрожжевого теста с творогом ”Tallinna keerd” пекарни Pagari Tänav.

Пекарня получит денежную премию в размере 2000 евро, и именно у нее будут заказаны 1500 булочек на День Таллинна. Комиссия отметила, что булочка имеет все свойства хорошего хлебопекарного изделия. Члены комиссии отметили текстуру булочки, насыщенный и приятный аромат, вкусный творог в виде начинки, а также то, что ее очень удобно есть.

Третье место заняло кондитерское изделие „Tallinna rõõmupall” пекарни Väike Ahi. Пекарня получит денежный приз в размере 1000 евро. Члены комиссии отметили творческий подход к изготовлению булочки. Специального приза жюри удостоились также булочка с яйцом и килькой „Tallinna nostalgia” пекарни Nostalgia pagarid и традиционная булочка „Kodune Tallinn” от OÜ Calipso. Обе пекарни получат в качестве приза по 500 евро.

”Мы понимаем, что рождение новой традиции — это длительный и сложный процесс и на то, чтобы найти новое кондитерское изделие, которое будет олицетворять Таллинн, потребуется время. По большому интересу местных пекарей и пекарен можно сказать, что эта тема актуальна, и мы еще обязательно вернемся к ней в будущем. Пока же призываю всех в День Таллинна 15 мая отведать признанное лучшим в конкурсе кондитерское изделие. Надеюсь, что оно придется по душе как жителям города, так и его гостям”, — добавил Свет.

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