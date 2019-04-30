Итоги конкурса: таллиннскую булочку найти не удалось

Экспертная комиссия, в которую кроме представителей города и районной управы вошли предпринимательница Беатриче, шеф-повар ресторана Gloria Дмитрий Демьянов и преподаватель по специальности пекарь-кондитер Таллиннской школы обслуживания Евгений Кирилаха, после двухчасового обсуждения объявила, что второе место в конкурсе заняла булочка из дрожжевого теста с творогом ”Tallinna keerd” пекарни Pagari Tänav.

Пекарня получит денежную премию в размере 2000 евро, и именно у нее будут заказаны 1500 булочек на День Таллинна. Комиссия отметила, что булочка имеет все свойства хорошего хлебопекарного изделия. Члены комиссии отметили текстуру булочки, насыщенный и приятный аромат, вкусный творог в виде начинки, а также то, что ее очень удобно есть.

Третье место заняло кондитерское изделие „Tallinna rõõmupall” пекарни Väike Ahi. Пекарня получит денежный приз в размере 1000 евро. Члены комиссии отметили творческий подход к изготовлению булочки. Специального приза жюри удостоились также булочка с яйцом и килькой „Tallinna nostalgia” пекарни Nostalgia pagarid и традиционная булочка „Kodune Tallinn” от OÜ Calipso. Обе пекарни получат в качестве приза по 500 евро.

”Мы понимаем, что рождение новой традиции — это длительный и сложный процесс и на то, чтобы найти новое кондитерское изделие, которое будет олицетворять Таллинн, потребуется время. По большому интересу местных пекарей и пекарен можно сказать, что эта тема актуальна, и мы еще обязательно вернемся к ней в будущем. Пока же призываю всех в День Таллинна 15 мая отведать признанное лучшим в конкурсе кондитерское изделие. Надеюсь, что оно придется по душе как жителям города, так и его гостям”, — добавил Свет.