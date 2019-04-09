Итоги коалиционного договора: серопаспортники ничего просто так не получат, а двойного гражданства не будет

Для молодых людей предусмотрена и возможность ходатайствовать о получении эстонского гражданства на основании сданного в 9-м классе экзамена по государственному языку.

"Этот экзамен будет рассматриваться как экзамен для получения гражданства. Они будут сдавать и экзамен по знанию нашей конституции. Это тоже будет считаться экзаменом для получения гражданства", — пояснил кандидат на пост министра внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.

Но в одном вопросе представители EKRE заняли бескомпромиссную позицию: "Это было решение EKRE, что никакого разговора о двойном гражданстве даже не будет, независимо от того, какое это второе гражданство — американское или русское. Двойное гражданство они никогда не допустят", — пояснила министр образования и науки Майлис Репс (ЦПЭ).

Лидер консерваторов Март Хельме говорит, что в современном мире, где страну проживания меняют десятки миллионов людей, двойное гражданство может породить для государств массу проблем.