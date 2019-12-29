29.12.2019, 23:03

ИТОГИ ГОДА | О чем мы писали в уходящем году? Самые захватывающие и скандальные авторские статьи RusDelfi за 2019 год

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Редакция Rus Delfi
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ИТОГИ ГОДА | О чем мы писали в уходящем году? Самые захватывающие и скандальные авторские статьи RusDelfi за 2019 год
Foto: Delfi kollaaž

Под конец года принять подводить итоги — и RusDelfi не исключение. Смотрите самые интересные, захватывающие, важные и скандальные авторские материалы, которые мы сделали в этом году для вас, дорогие читатели!

ЯНВАРЬ

С чего лучше всего начать 1 января? Конечно же, с репортажа Delfi о том, как в Таллинне встретили Новый год! Ведь пока вы отмечали, мы работали в поте лица:


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ФЕВРАЛЬ

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МАРТ

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АПРЕЛЬ

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- ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО НА DELFI: Марк Сирык — о заключении и преследовании после бронзовой ночи, нынешней жизни в РФ и своем модном бренде. "Учительница эстонского разгоняла меня до пяти двоек за один урок"

- ”Повторение беспорядков возможно”. Рева — о пресс-хате после бронзовой ночи, жизни в России, а также Путине и медали за Крым. "Да, я — ватник!"

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson


МАЙ


- В Силламяэ мужчина пришел в школу с пистолетом и угрожал им ребенку. Полиция: это был не родитель школьника

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ИЮНЬ


- "Горячая гильза отлетела девушке в лицо". Читатели Delfi рассказывают, как проходят съемки у Кристофера Нолана

- "Такие автомобили только в миллионниках". Украинка из Таллинна — о том, в какой город превратит режиссер Нолан эстонскую столицу

RusDelfi побывал на На Петербургском международном экономическом форуме, где удалось отснять множество интересных интервью:


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ИЮЛЬ


Юбилейный Праздник песни и танца вновь поднял наболевший вопрос — почему на общеэстонском празднике до сих пор нет хоть одной песни на русском языке:


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Трагедия в Силламяэ — как травля в школе и во дворе привела к самоубийству ребенка:

АВГУСТ


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Rus.Delfi Narvas Foto: Priit Simson

СЕНТЯБРЬ


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ОКТЯБРЬ


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НОЯБРЬ


В ноябре редакция RusDelfi провела несколько дней в Нарве, чтобы стать ближе к читателям и сделать множество замечательных материалов:


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ДЕКАБРЬ

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Итоговые интервью года:


Надеемся, что ваш год прошел также продуктивно, и обещаем в 2020 году продолжать писать на самые острые и волнующие темы! С наступающим!

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