ИТОГИ ГОДА | О чем мы писали в уходящем году? Самые захватывающие и скандальные авторские статьи RusDelfi за 2019 год

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RusDelfi побывал на На Петербургском международном экономическом форуме, где удалось отснять множество интересных интервью:



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ИЮЛЬ