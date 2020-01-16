Итоги благотворительной акции ”Поможем ветеранам!”

Сбор средств в этот раз проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 278 человек — реальные участники боевых действий и 60 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 164 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Средний возраст ветеранов — 95 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 18 человек прикованы к постели. Не выходят из дома 208 ветеранов.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 107545 евро (не считая текущую акцию).

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.