"ИТ-сектор не должен страдать из-за некомпетентности политиков". Коробейник и Сависаар-младший выступили с совместным заявлением

Наш ИТ-сектор — это то, что заставляет говорить об Эстонии во всём мире. Все знают о нашем электронном государстве и об успешных стартапах, но это — достижения прошлого. Нет, стартапов у нас меньше не стало, но наша экономическая среда, которая ещё лет десять назад была самой прогрессивной в регионе, сегодня сильно уступает в конкуренции соседям. Это совершенно определённо область ответственности министра инфотехнологий и внешней торговли, но последние министры этими вопросами не занимались. Сегодня министр даже не успел высказать свою точку зрения, когда на прошлой неделе законопроект о либерализации экономической среды инициировал парламент. Может, оно и к лучшему.

В рейтинге электронных государств мы занимаем уже лишь восьмое место в Евросоюзе. Мы уступаем своим же достижениям прошлого, а первые четыре страны оторвались от нас безнадёжно далеко. У нас есть целый ряд проблем, которые вовсе не ограничиваются устаревшим законодательством. Неудачный софт электронного государства требует миллионы евро на каждое мелкое изменение и из-за него не удаётся, например, поднять некоторые пособия. По скорости интернета мы уверенно отстаём даже от Латвии и Литвы. Наша система электронного голосования давно не обновлялась и весь процесс разработки услуг электронного государства нуждается в реформах. Мы отстаём от других стран в применении открытых данных и искусственного интеллекта в государственном секторе. Государство не должно знать все ответы и предлагать решение всех вопросов. Государство должно предоставить платформу, с помощью которой эстонские фирмы и энтузиасты смогут создавать новые, более удобные услуги.

Все эти проблемы нужно решать. EKRE достался портфель министра ИТ и внешней торговли в результате коалиционных переговоров, силой их никто не заставлял. Следует исходить из задач, которые ставит перед человеком эта должность, а не говорить о "фетише ИТ" и искать причины, по которым любой человек с улицы может справиться с этой работой. Не может и не должен, и от смены названия дело не пойдёт на лад. В Эстонии проживает 1,3 миллиона человек. Мы верим, что руководство EKRE сумеет найти одного, кто умеет и хочет защищать интересы эстонского ИТ-сектора и внешней то