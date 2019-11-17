Истребители НАТО сопроводили российский военный самолет над Балтикой

На прошлой неделе истребители НАТО один раз поднимались в воздух для идентификации российского самолета, пролетающих в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает "Новая газета" со ссылкой на Минобороны Литвы.
По данным ведомства, 6 ноября самолет ”Ан-26” летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область. Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.
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