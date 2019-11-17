17.11.2019, 19:10

Истребители НАТО сопроводили российский военный самолет над Балтикой

 (8)
EST 11
Õhuturbe õppus Ramstein Alloy
Õhuturbe õppus Ramstein AlloyFoto: Jaanus Lensment

На прошлой неделе истребители НАТО один раз поднимались в воздух для идентификации российского самолета, пролетающих в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает "Новая газета" со ссылкой на Минобороны Литвы.

По данным ведомства, 6 ноября самолет ”Ан-26” летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область. Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: