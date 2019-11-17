Истребители НАТО сопроводили российский военный самолет над Балтикой

По данным ведомства, 6 ноября самолет ”Ан-26” летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область. Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.