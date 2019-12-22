История с пунктом обмена шприцев в Копли получила продолжение

В Таллиннский окружной суд жалоба пока не поступила, поскольку ее содержание должен предварительно изучить суд первой инстанции.

В настоящее время Kindralite Kinnisvara сдает свою собственность в аренду НКО Convictus Eesti, являющегося партнером Института развития здоровья и предоставляющего по данному адресу услуги по обмену шприцев.

Cуд в принятом 4 декабря постановлении запретил указанной фирме использовать принадлежащую ей квартирную собственность в качестве пункта обмена шприцев и передавать ее для использования третьим лицам в этих целях.

Пункт обмена шприцев по адресу Ситси, 28 открылся 20 сентября 2017 года, несмотря на противостояние со стороны районной управы Пыхья-Таллинна и местных жителей.