История с пунктом обмена шприцев в Копли получила продолжение
В начале декабря Харьюский уездный суд признал незаконной деятельность пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн, разрешив оказывать по этому адресу только консультационные услуги, однако представитель фирмы-ответчика подал на это решение апелляцию, передает rus.err.ee.
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