История с картофельным полем в самом сердце Таллинна продолжится в суде

Вокруг принадлежащего Вийку участка уже несколько лет идут упорные споры. Горуправа за хорошие деньги выкупила соседние земельные участки и не дает предпринимателю ничего на его земле строить.

К тому же городские власти самовольно использовали край недвижимости Вийка для сооружения опорной железобетонной стены и столба для ворот Ныэласилма на улице Харью. Так как Вийк не был согласен с этим строительством, мэрия Таллинна установила в отношении части его земли так называемое ”принудительное владение”.

Вийк называет это юридическим нонсенсом. ”Согласно судебному решению город незаконно возвел на чужой земле строения, и устанавливает на незаконные постройки принудительное владение, — удивляется Вийк. — Получается, что ни один частный собственник не защищен от произвола города”.

Вийк сообщил Eesti Ekspress, что оспорит установление принудительного владения в суде.