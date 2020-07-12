История орудия убийства: кража в Таллинне, российские спецслужбы и убитый в Берлине чеченский диссидент

Год назад, 23 августа, двое подростков увидели нечто, что не предназначалось для посторонних глаз. В столице Германии, недалеко от всем известных Бранденбургских ворот, в кустах переодевался какой-то мужчина. Снятую одежду он положил в сумку и выбросил ее в реку Шпрее. Туда же отправился и велосипед, на котором мужчина приехал. Вскоре он уехал на мопеде.

За несколько минут до этого тот же мужчина в паре сотне метрах от берега в парке Малый Тиргартен хладнокровно убил человека. Его жертвой стал чеченец с грузинским гражданством, который жил в Германии под подложным именем Торнике Кавтарашвили. В момент убийства тот как раз направлялся в мечеть на пятничную молитву.

В 11.58 прозвучали три выстрела. Подъехавший на велосипеде к Кавтарашвили мужчина выпустил одну пулю в область груди, и две следующие — в голову. Кавтарашвили скончался на месте. Убийца уехал.

Если бы два подростка не увидели, как мужчина выбрасывает вещи в реку и не позвонили в полицию, то преступник смог бы сбежать. Но, благодаря звонку, предполагаемого убийцу вскоре задержали около вокзала. Из реки Шпрее водолазы достали велосипед и сумку, в которой, помимо одежды, обнаружили также парик и станок для бритья, с помощью которых убийца перед побегом изменил свою внешность. Было найдено и орудие преступления — пистолет с глушителем марки Glock 26.

Следы этого Glock ведут в Эстонию. Eesti Päevaleht изучил историю этого оружия, ознакомился с материалами уголовного дела, побеседовал с первым собственником пистолета и обнаружил, что тогдашнюю кражу оружия полиция Эстонии собственно и не расследовала. Пистолет был давно забыт, но всплыл в истории убийства, в заказе которого прокуратура Германии подозревает Россию.

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Настоящее имя убитого средь бела дня в центре немецкой столицы человека было Зелимхан Хангошвили. Последние годы он жил в Германии как соискатель убежища, но его прошлое было, мягко говоря, пёстрым.

Выросший в Панкисском ущелье (Грузия), Хангошвили во время второй чеченской войны воевал за чеченцев. Он быстро продвинулся по службе и вскоре стал командиром и доверенным лицом Аслана Масхадова.