История орудия убийства: кража в Таллинне, российские спецслужбы и убитый в Берлине чеченский диссидент
Украденное в Таллинне оружие всплыло через 21 год в истории с заказным убийством, привлекшим внимание всего мира.
Украденное в Таллинне оружие всплыло через 21 год в истории с заказным убийством, привлекшим внимание всего мира.
Год назад, 23 августа, двое подростков увидели нечто, что не предназначалось для посторонних глаз. В столице Германии, недалеко от всем известных Бранденбургских ворот, в кустах переодевался какой-то мужчина. Снятую одежду он положил в сумку и выбросил ее в реку Шпрее. Туда же отправился и велосипед, на котором мужчина приехал. Вскоре он уехал на мопеде.
За несколько минут до этого тот же мужчина в паре сотне метрах от берега в парке Малый Тиргартен хладнокровно убил человека. Его жертвой стал чеченец с грузинским гражданством, который жил в Германии под подложным именем Торнике Кавтарашвили. В момент убийства тот как раз направлялся в мечеть на пятничную молитву.
В 11.58 прозвучали три выстрела. Подъехавший на велосипеде к Кавтарашвили мужчина выпустил одну пулю в область груди, и две следующие — в голову. Кавтарашвили скончался на месте. Убийца уехал.
Если бы два подростка не увидели, как мужчина выбрасывает вещи в реку и не позвонили в полицию, то преступник смог бы сбежать. Но, благодаря звонку, предполагаемого убийцу вскоре задержали около вокзала. Из реки Шпрее водолазы достали велосипед и сумку, в которой, помимо одежды, обнаружили также парик и станок для бритья, с помощью которых убийца перед побегом изменил свою внешность. Было найдено и орудие преступления — пистолет с глушителем марки Glock 26.
Следы этого Glock ведут в Эстонию. Eesti Päevaleht изучил историю этого оружия, ознакомился с материалами уголовного дела, побеседовал с первым собственником пистолета и обнаружил, что тогдашнюю кражу оружия полиция Эстонии собственно и не расследовала. Пистолет был давно забыт, но всплыл в истории убийства, в заказе которого прокуратура Германии подозревает Россию.
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Настоящее имя убитого средь бела дня в центре немецкой столицы человека было Зелимхан Хангошвили. Последние годы он жил в Германии как соискатель убежища, но его прошлое было, мягко говоря, пёстрым.
Выросший в Панкисском ущелье (Грузия), Хангошвили во время второй чеченской войны воевал за чеченцев. Он быстро продвинулся по службе и вскоре стал командиром и доверенным лицом Аслана Масхадова.
По окончании войны в 2004 году Хангошвили вернулся домой. По всей видимости, там за ним следили, и это заставило его быстро переехать вместе с семьей в Тбилиси. Но и там покоя не было. Бывшая жена Хангошливи рассказала изданию Der Spiegel, что семья постоянно получала угрозы.
Хангошвили стал сотрудничать со спецслужбами Грузии. Источники в разведке Грузии, Украины и США подтвердили Der Spiegel,что полученную от Хангошвили информацию грузины передавали в том числе и в ЦРУ. "Его работа помогала спасать жизни", — сказал один источник.
Хангошвили пытались убить и раньше, в его машину стреляли в 2015 году в Тбилиси, но мужчина остался жив. После этого Хангошвили сбежал на Украину, где помогал властям во время войны на Донбассе (на стороне сепаратистов сражались много командированных президентом Чечни Рамзаном Кадыровым бойцов). Через год он приехал в Германию и подал ходатайство о политическом убежище.
За убийством Хангошвили стали сразу выглядывать уши России. Хоть предполагаемый убийца был из России, ее правительство не высказало никакой заинтересованности в помощи следователям. Стоя на пресс-конференции рядом с Ангелой Меркель, Владимир Путин назвал убитого "жестоким и кровавым человеком", который якобы был одним из организаторов взрывов в московском метро. Ни одного доказательства тому приведено не было.
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Прошлое мужчины, обвиняемого в убийстве, ведут к российским спецслужбам. Выданный на имя Вадима Соколова паспорт был оформлен в отделении внутренних дел, которое и раньше было известно как источник появления паспортов для агентов российского ГРУ (военная разведка).
Совместное расследование Der Spiegel, Bellingcat, Dossier Center ja The Insider показало, что идентитет Соколова был создан непосредственно перед совершенным 23 августа в Берлине преступлением. В регистре Налоговой службы России запись по Соколову появилась только в середине июля того же года. Через пару дней он подал в посольство Франции ходатайство о получении шенгенской визы. По адресу в Брянске, где Соколов якобы должен проживать, его никто не знает.
Вышеуказанные издания вскоре выяснили, что настоящее имя Вадима Соколова — Вадим Красиков. Еще с 2015 года Красиков находился в международном розыске, но затем Россия неожиданного отозвала ходатайство.
Красикова подозревали в том, что он убил в 2013 году в Москве одного бизнесмена. Метод того убийства был почти идентичен тому, как убили в Берлине Хангошвили: убийца подъехал к жертве на велосипеде, выстелил в грудь и голову и затем скрылся. Через два месяца после того, как имя Красикова исчезло из списка разыскиваемых, в российском регистре появилась первая ссылка о Вадиме Соколове. Анализ фотографий показал, что разыскиваемый Красиков и подозреваемый Соколов с вероятностью 82-90% одно и то же лицо.
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Теперь вернемся к орудию убийства, которое следователи нашли в выброшенной в Шпрее сумке. Немецкая пресса ранее писала, что у пистолета эстонское происхождение, куда его якобы продали в 1986 году уже использованным из Австрии. Эта информация не нашла подтверждения. Трудно представить, что в советское время кто-то мог купить для личного пользования оружие в Австрии.
Eesti Päevaleht сейчас может утверждать, что этот Glock 26 в самом деле из Эстонии, а первый собственник купил его здесь новым во второй половине 1990-го года у официального представителя Glock — в магазине Citisec. Оружие принадлежало юристу и предпринимателю из Юго-Восточной Эстонии, у которого было разрешение на оружие.
Тогдашний собственник пистолета подтвердил Eesti Päevaleht, что примерно месяц назад по этому вопросу с ним связалась полиция. Так как его имя не имеет в контексте произошедшего в Германии убийства значения, а сам он не желает, чтобы в таком деликатном деле светилось его фамилия, то будем называть его только по имени — Андрес.
"Это оружие было из партии, которую производитель продал в 1996 году эстонской фирме", — сообщил руководитель международного центра данных Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мариа-Элизабет Коол. По ее словам, немцы обратились за помощью в деле Хангошвили к властям Эстонии еще в сентябре прошлого года. По номеру оружия следствие сделало запрос, и с завода Glock пришел ответ, указывающий на Эстонию.
Андрес купил свой Glock в магазине у фирмы-импортера Citysec. И обладал им до последних дней 1999 года.
20 декабря Андрес поехал вместе с супругой, дочкой и другом в магазин Maksimarket, что в таллиннском центре Rocca al Mare. Было четыре часа дня, когда они вышли из своего черного Mercedes 260 и прошли в магазин.
Как можно прочесть в уголовном деле, Андрес припарковал машину вблизи главного входа Maksimarket под фонарем. Когда он через 35 минут вернулся из магазина, то обнаружил, что автомобиль вместе с находившимися в нем личными вещами, мобильным телефоном и пистолетом хозяина Glock 26 пропал.
Хотя Mercedes был уже девятилетний, но 21 год назад это была всё еще дорогая машина и притягательная цель для профессиональных воров. Андрес это знал. Согласно его показаниям в полиции, он специально поставил автомобиль рядом с главным входом и под столб освещения. На автомобиле был установлен иммобилайзер и противоугонная сигнализация. К тому же перед тем, как выйти из машины, водитель поставил руль на замок.
"Совершение этой автокражи, очевидно, не было для умелого вора очень серьезным делом. Опытные преступники обладают техникой, позволяющей нейтрализовать сигнализацию и иммобилайзер, не представляют для них сложности и удаление замка с руля", — комментирует сегодня то преступление главный криминалист Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.
Полиция допросила Андреса и его друга Айвара. После Рождества возбудили уголовное дело. "Пошел в отделение и сказал, что угнали машину. Там на меня набросились, типа "что ты сюда вообще пришел, в день угоняют десятки машин". Только когда я сказал, что украли и пистолет, меня стали слушать", — рассказал Андрес на прошлой неделе Eesti Päevaleht.
Из уголовного дела явствует, что вечером в день угона Андрес дал по Sky Raadio объявление, в котором просил: если кому-то что-то известно о его вещах, сообщить ему эту информацию. Для конца 90-х и начала 2000-х такой ход действий был обычным явлением. Только в Харьюмаа угонялось в год почти 2000 транспортных средств. В число "бизнес-идей" автоугонщиков входила и продажа угнанных машин обратно собственникам.
"21 декабря 1999, точно не помню — до или после обеда, мне позвонили и предложили вернуть автомобиль за 65 000 крон. Я отказался. Трубку повесили. Звонивший говорил по-русски и номер не определился", — рассказал Андрес тогда на допросе в полиции. Стоимость машины он оценил в 130 000 крон, а общий ущерб вместе с украденными вещами в 163 000 крон (10 430 евро).
После рождественских праздников, 29 декабря, полиция возбудила уголовное дело. Как видно из архивных материалов, несмотря на то, что вместе с автомобилем пропало оружие, полиция особых усилий по поиску злоумышленников или украденных вещей не предпринимала.
Следующая отметка в деле датируется тремя неделями спустя, 17-м января, когда полиция констатировала, что были проведены "оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установить причастных лиц и местонахождение похищенных вещей оказалось невозможно".
Уже на следующий день полиция официально остановила расследование, и дело было отправлено на 10 лет на полку. В октябре 2011 года расследование было прекращено и юридически.
"Сегодня полиция реагирует на похищение зарегистрированного оружия, конечно, по-другому, чем пару десятилетий назад. Тогда в стране совершалось много насильственных преступлений, и в приоритете был общественный порядок и обеспечение безопасности", — говорит Йервсон.
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В следующий раз Glock 9-миллиметрового калибра обнаружился почти 20 лет спустя в Берлине. Были ли, а если да — то какие преступления с его помощью совершены, и как оружие попало в руки преступника для совершения заказного (предположительно российскими спецслужбами) убийства, в Центральной криминальной полиции Эстонии не знают.
Так как убийца в пути до Берлина сначала приехал из России в Париж, а затем сделал еще одну промежуточную остановку в Варшаве, вполне возможно, что оружие ему дали именно в Польше. Через Польшу в Берлин прибыл и другой россиянин — Роман Д., — которого немецкие следователи считают возможным соучастником в планировании и совершении убийства.
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