История одного падения: эстонская миллионерша из-за мошенников лишилась всего и погрязла в долгах

Издание Kroonika называла Маре Колсар (67) одной из самых богатых женщин Эстонии, а журнал Forbes поместил ее на обложку. Но сейчас у женщины большие проблемы, пишет Eesti Ekspress.
”Мне так стыдно. Стыдно перед своими детьми. Они знают, что мне тяжело, но не знают, что я сделала”, — говорит Колсар журналисту. ”Я думала уйти отсюда”, — продолжает женщина. И добавляет: ”Не уехать, а именно уйти”.
Согласно открытым источникам, Маре Колсар принадлежала бизнес-элите. В 2011 году ее состояние оценивалось в 17,5 млн евро. В декабре 2013 года эстонская версия журнала Forbes поместила на обложку ее фотографию, а в 2014 году назвала самой успешной бизнесвумен года.
В частный сектор Колсар пришла в начале 90-х и занималась, в основном, топливным бизнесом. Самой известной ее фирмой была Premium 7, у которой четыре года назад Circle K приобрела 23 автозаправки.
Примечательно, что уже десять лет назад Äripäev усомнилось, что все имущество Колсар действительно принадлежит ей. Газета предположила, что работавшая бухгалтером Колсар может быть лишь доверенным лицом, на которое записаны паи, и у ее парнтеров по бизнесу Яана Соометса и Албина Титука может быть больше имущества, чем следует из официальных регистров.
”Она очень хороший человек. Очень приятный. Все знали, что деньги у нее есть, но она этого не показывала. Жила как обычный человек. Дом у нее был тоже совершенно обычный”, — рассказывает один знакомый женщины.
В последние несколько лет Колсар не фигурирует в рейтингах. В январе прошлого года в возрасте 65 лет она ушла из фирмы Sevenoil Est. ”Сказала, что такой возраст и работать больше не надо. Мы думали, что она стала домохозяйкой, — вспоминает другой знакомый. — Но потом она стала звонить и просить деньги в долг. Говорила, что запускает новую фирму и нужно приобрести оборудование. К счастью, я денег не дал. Вскоре стали поступать сообщения, что кредиты она не возвращает”. ”Я не хотела никого обманывать, но пройдет еще немного времени, прежде чем я смогу привести свои дела в порядок”, — аргументировала сама женщина.
”Невероятно, что уважаемый человек вдруг стал выкидывать такие номера”, — говорит банкнотный исполняющий Ли Мюйрсоо.
”Мы познакомились давно в рамках одного дела о банкротстве. Тогда от общения у меня осталось положительное впечатление. Она позвонила в октябре прошлого года, пожаловалась на трудности, связанные с жильем сына, и попросила кредит. Сказала, что после продажи квартиры вернет. Умело давила на то, что у ребенка беда. Это низко. Это некрасиво. Я подумала, что, наверное, она не хочет рассказывать подругам и знакомым о своих проблемах и поэтому решила попросить кредит у меня. Я перевела ей 5000 евро со счета своей фирмы”. Своих денег Мюйрсоо так и не увидела.
Другой кредитор Керсти Тоотс говорит, что дала Колсар в долг в феврале этого года. Колсар сказала, что ей нужны деньги на покупку вентиляционного устройства за 116 000 и что PRIA должен вернуть эти деньги. База данных PRIA действительно показывает, что фирме Колсар в прошлом году было выделено 116 000 евро. Однако пособие до сих пор не выплачено.
Тоотс также не получила своих денег. ”Уважаемый человек все-таки. Обещала вернуть через два месяца. Теперь делом занимается адвокат. Не хочу терять веру в людей. Надеюсь, я все-таки получу свои деньги обратно”.
Еще один кредитор, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что весной прошлого года Колсар позвонила и сказала, что у нее проблемы, и попросила в долг 20 000 евро. ”Я сказал, что у меня нет таких денег. Но я одолжил ей 10 000 евро на полгода. Она ведь бизнесвумен, мозги имеются. Но Маре до сих пор ничего не вернула. Она постоянно обещает, что вот-вот, на следующей неделе, что сейчас трудности. Я предложил, чтобы она выплачивала хотя бы по 500 или 1000 евро, но — тишина”. И таких кредиторов много. Всем им Колсар говорила, что у нее проблемы, и давила на жалость.
У Маре Колсар нет недвижимости. Землю в Валгамаа она продала 10 лет назад, квартиру в Пярну — 7 лет назад, квартиру в Тарту — 16. Сейчас она связана с тремя малоизвестными фирмами. Одной из этих фирм принадлежит недвижимость в Пярнумаа. Но ее уже продает судебный исполнитель Сирье Таэл для покрытия долга, обремененного ипотекой в 20 000 евро. На второй фирме нет совсем ничего: последний грунт в Пярнумаа был продан летом этого года по требованию того же кредитора. В третьей фирме по последнему имеющемуся отчету (2018 год) имелась нераспределенная прибыль в размере 775 000 евро, однако сейчас, скорее всего, реальная картина совершенно иная.
Сама Колсар утверждает, что стала жертвой инвестиционных мошенников. Она говорит, что через интернет совершала различные биржевые сделки и потеряла много денег. Но даже после этого мошенники отыскали ее и уговорили заняться инвестициями снова. Письменное общение происходило на английском языке, общение в скайпе — на русском. Колсар инвестировала свои сбережения в бизнес по операциям с криптовалютой.
"Эти суммы были немаленькими”, - отмечает она.
Зарубежные юристы пообещали ей помочь вернуть деньги, но, разумеется, небесплатно. Так отчаявшаяся женщина и начала летом прошлого года обзванивать знакомых и малознакомых людей и просить в долг. Она надеялась, что ей удастся вернуть потерянное и она со всеми рассчитается.
Представитель Лыунаской окружной прокуратуры подтвердила, что на основании заявления Маре Колсар возбуждено уголовное дело для расследования мошенничества.
"Знаю, что полиция Эстонии способна что-то сделать. Надеюсь, это к чему-то приведет”, — говорит женщина. По ее словам, сейчас она работает и все заработанное идет на погашение кредитов.
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