История одного падения: эстонская миллионерша из-за мошенников лишилась всего и погрязла в долгах

”Мне так стыдно. Стыдно перед своими детьми. Они знают, что мне тяжело, но не знают, что я сделала”, — говорит Колсар журналисту.

”Я думала уйти отсюда”, — продолжает женщина. И добавляет: ”Не уехать, а именно уйти”.

Согласно открытым источникам, Маре Колсар принадлежала бизнес-элите. В 2011 году ее состояние оценивалось в 17,5 млн евро. В декабре 2013 года эстонская версия журнала Forbes поместила на обложку ее фотографию, а в 2014 году назвала самой успешной бизнесвумен года.

Foto Viktor Koškin/Forbes Eesti/Vallo Kruuser



В частный сектор Колсар пришла в начале 90-х и занималась, в основном, топливным бизнесом. Самой известной ее фирмой была Premium 7, у которой четыре года назад Circle K приобрела 23 автозаправки.

Примечательно, что уже десять лет назад Äripäev усомнилось, что все имущество Колсар действительно принадлежит ей. Газета предположила, что работавшая бухгалтером Колсар может быть лишь доверенным лицом, на которое записаны паи, и у ее парнтеров по бизнесу Яана Соометса и Албина Титука может быть больше имущества, чем следует из официальных регистров.

Foto: Andres Putting

”Она очень хороший человек. Очень приятный. Все знали, что деньги у нее есть, но она этого не показывала. Жила как обычный человек. Дом у нее был тоже совершенно обычный”, — рассказывает один знакомый женщины.

В последние несколько лет Колсар не фигурирует в рейтингах. В январе прошлого года в возрасте 65 лет она ушла из фирмы Sevenoil Est. ”Сказала, что такой возраст и работать больше не надо. Мы думали, что она стала домохозяйкой, — вспоминает другой знакомый. — Но потом она стала звонить и просить деньги в долг. Говорила, что запускает новую фирму и нужно приобрести оборудование. К счастью, я денег не дал. Вскоре стали поступать сообщения, что кредиты она не возвращает”.

”Я не хотела никого обманывать, но пройдет еще немного времени, прежде чем я смогу привести свои дела в порядок”, — аргументировала сама женщина.

”Невероятно, что уважаемый человек вдруг стал выкидывать такие номера”, — говорит банкнотный исполняющий Ли Мюйрсоо.

”Мы познакомились давно в рамках одного дела о банкротстве. Тогда от общения у меня осталось положительное впечатление. Она позвонила в октябре прошлого года, пожаловалась на трудности, связанные с жильем сына, и попросила кредит. Сказала, что после продажи квартиры вернет. Умело давила на то, что у ребенка беда. Это низко. Это некрасиво. Я подумала, что, наверное, она не хочет рассказывать подругам и знакомым о своих проблемах и поэтому решила попросить кредит у меня. Я перевела ей 5000 евро со счета своей фирмы”. Своих денег Мюйрсоо так и не увидела.