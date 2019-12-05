История ”ласнамяэского расчленителя” | Чиновники верили, что он может исправиться, но тогда он убил свою жену

В зале суда царит гробовая тишина, прерываемся лишь редкими репликами прокурора. Все смотрят на стену, на которую проецируются фотографии. Обычная ласнамяэская квартира. Светлый шкаф и бежевые занавески в жилой комнате, на полу — паркет с рисунком в форме квадратов. Куча одежды на диване. В ванной — полная окурков пепельница. На кухне — стол, шкаф, дверь на балкон. На полу — накрытый белым одеялом труп.

Причина смерти — геморрагический шок, которому предшествовали 12 ударов ножом. Прокурор перечисляет, какими способами убийца надругался над телом после (отрезал голову, удалил органы), но опубликовать это не представляется возможным: слишком жестоко.

”Да, я признаю себя виновным, полностью”, — говорит Игорь Лийва (43) на суде. По его словам, он убил свою сожительницу из ревности.

Прокурор начинает перечислять преступления, за которые Лийва наказывался ранее: вождение в пьяном виде, вождение в пьяном виде, вождение в пьяном виде. За год до убийства своей сожительницы суд дважды наказывал его за ненадлежащее физическое обращение. Жертвой была все та же женщина.

В момент совершения убийства Лийва находился на испытательном сроке, прошел обязательную социальную программу по семейными отношениями. ”Цели достигнуты. Лийва принимал активное участие, он стал задумываться над тем вредом, который он наносит”, — написал тогда руководитель программы.

Игорь и Ольга (имя изменено — прим.ред.) жили вместе несколько лет. У Лийва от предыдущего брака имелись взрослые дети, у Ольги — дочь. Также у них была такса. Окружающие об их семейной жизни почти ничего не знали. Когда они были трезвы, то все казалось нормальным. Они не были отбросами, но во время совместного распития пива или водки ссорились.