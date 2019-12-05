История ”ласнамяэского расчленителя” | Чиновники верили, что он может исправиться, но тогда он убил свою жену

В 2018 году Лийва часто пропускал визиты к инспектору. На прием, который должен был состояться за несколько дней до смерти Ольги, он тоже не явился.
Когда 9 января 2019 года Департамент полиции и погранохраны сообщил инспектору, что Лийва задержан в связи с убийством, у инспектора был шок. ”Чиновник сказал, что такого поведения он не ожидал”, — говорит Кубьяс.
В Эстонии комплексного обследования в связи с насильственным поведением и зависимостями, а также лечения не проводится: нет специалистов. Человек с такой сильной зависимостью, как у Лийва, должен лечиться много лет. В том числе после окончания срока наказания. При этом некоторые медицинские работники по-прежнему придерживаются мнения, что алкоголика способна исправить лишь могила.
В тюрьмах также имеются реабилитационные программы, но их влияние никто не измеряет. Просто потому, что это невозможно измерить, говорит Кубьяс.
По данным полиции, у Ольги также имелись проблемы с алкоголем.
Прокурор Катрин Паэсоо говорит, что сама женщина не хотела, чтобы делу давали ход. По словам Паэсоо, им постоянно поступают звонки от жертв, недовольных тем, что государство вмешивается в их личную жизнь.
Почему Лийва не посадили, когда он второй раз попался на семейном насилии? ”Во-первых, слишком маленькая доказательная база. Не было показаний жертвы. Во-вторых, он находился в стадии прохождения программы социальной помощи”, — поясняет Паэсоо.
Им занималась целая сеть. Инспектор по надзору, представитель полиции и социальный работник. Они встречались за круглым столом и обменивались информацией. Но насильно помощь навязать нельзя. Самоуправления обязаны вмешиваться только в случаях, когда в семье имеются несовершеннолетние дети.
Задним числом Кубьяс признает, что, принимая во внимание пьянство мужчины, нужно было ходатайствовать об его заключении под стражу. Если не в марте, то в октябре 2018 года, когда инспектор снова просил о продлении испытательного срока.
”Он не придуривался. Думаю, на трезвую голову он хотел, чтобы все было хорошо”, — говорит Паэсоо.
”Чрезмерное доверие”, — говорит Кубьяс об ошибке инспектора. В отношении инспектора было возбуждено дисциплинарное производство и он решил уволиться.
Слушания по делу продолжатся 17 декабря.
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