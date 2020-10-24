История коронавирусного очага похорон: смерть молодой женщины потрясла маленький город

Смерть 33-летней Александры Сергеевой этим летом стала настолько неожиданной для жителей Калласте, что на проводы женщины 1 сентября собрались сотни человек. Поминальный стол накрыли на 80 человек.

Через 16 дней после похорон всю страну потрясло решение волости Пейпсияэре ввести чрезвычайно жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса, сравнимые с весенними.

Родилась Александра в Калласте, после девятого класса переехала в Таллинн, чтобы учиться внутренней отделке. В столице она встретила Николая, с которым дружила в детстве в Калласте. После рождения сына в 2012 году пара вернулась в родной город, так как здесь, по их мнению, было лучше растить ребенка.

”Это было ее место, — говорит мама Александры Наталья. — Она хотела всему научиться, ходила на футбол, училась играть на барабанах. Приехав из Таллинна, стала постоянно учиться чему-то новому: массажу, макияжу, маникюру, педикюру. Она хотела все успеть и торопилась жить. Все делала с душой”.

В 2013 году Александра открыла в Калласте свой танцевальный клуб, в котором обучала желающих шестовой акробатике.

Жить здесь и сейчас

7 июля прошлого года Александра и Николай наконец поженились. Женщина ждала ребенка, который должен был родиться в марте, но самочувствие было плохое. В октябре, когда Александра находилась на пятом месяце беременности, у нее диагностировали лейкемию. Врачи сказали, что химиотерапию нужно начинать немедленно, поэтому беременность пришлось прервать. После лечения начало казаться, что болезнь отступила и жизнь налаживается, но через четыре месяца все вернулось с новой силой.

Николай говорит, что, когда Александре было уже совсем плохо, она хотела, чтобы у нее взяли интервью. Хотела рассказать о своем опыте лечения и сказать всем, что нельзя запускать болезни. Хотела рассказать о своей жизни, о том, что жить надо здесь и сейчас и ничего не откладывать на завтра.

Через девять дней после смерти Александры семья по православной традиции собирается вместе. Наталья чувствует себя плохо и кашляет. Она решает сдать анализ на коронавирус, который оказывается положительным. Положительный результат показывают и тесты других близких.