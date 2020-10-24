На похороны тренера по танцам Александры собрались сотни людей, что положило начало вспышке коронавируса, о которой говорили во всей стране, пишет Eesti Ekspress.
История коронавирусного очага похорон: смерть молодой женщины потрясла маленький город
Смерть 33-летней Александры Сергеевой этим летом стала настолько неожиданной для жителей Калласте, что на проводы женщины 1 сентября собрались сотни человек. Поминальный стол накрыли на 80 человек.
Через 16 дней после похорон всю страну потрясло решение волости Пейпсияэре ввести чрезвычайно жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса, сравнимые с весенними.
Родилась Александра в Калласте, после девятого класса переехала в Таллинн, чтобы учиться внутренней отделке. В столице она встретила Николая, с которым дружила в детстве в Калласте. После рождения сына в 2012 году пара вернулась в родной город, так как здесь, по их мнению, было лучше растить ребенка.
”Это было ее место, — говорит мама Александры Наталья. — Она хотела всему научиться, ходила на футбол, училась играть на барабанах. Приехав из Таллинна, стала постоянно учиться чему-то новому: массажу, макияжу, маникюру, педикюру. Она хотела все успеть и торопилась жить. Все делала с душой”.
В 2013 году Александра открыла в Калласте свой танцевальный клуб, в котором обучала желающих шестовой акробатике.
Жить здесь и сейчас
7 июля прошлого года Александра и Николай наконец поженились. Женщина ждала ребенка, который должен был родиться в марте, но самочувствие было плохое. В октябре, когда Александра находилась на пятом месяце беременности, у нее диагностировали лейкемию. Врачи сказали, что химиотерапию нужно начинать немедленно, поэтому беременность пришлось прервать. После лечения начало казаться, что болезнь отступила и жизнь налаживается, но через четыре месяца все вернулось с новой силой.
Николай говорит, что, когда Александре было уже совсем плохо, она хотела, чтобы у нее взяли интервью. Хотела рассказать о своем опыте лечения и сказать всем, что нельзя запускать болезни. Хотела рассказать о своей жизни, о том, что жить надо здесь и сейчас и ничего не откладывать на завтра.
Через девять дней после смерти Александры семья по православной традиции собирается вместе. Наталья чувствует себя плохо и кашляет. Она решает сдать анализ на коронавирус, который оказывается положительным. Положительный результат показывают и тесты других близких.
Департамент здоровья отмечает, что сотрудничество с этой семьей было очень плодотворным. Они детально описали все события, в связи с чем удалось составить список близких контактов. Всего в очаге похорон заразилось 11 человек. Это далеко не самый большой очаг в Эстонии, однако внимание общественности он привлек своим печальным названием.
Может быть, именно поэтому мэр волости решил прибегнуть к столь жестким ограничениям и отказался от идеи только после того, как канцлер права Юлле Мадизе указала, что ограничения могут носить только рекомендательный характер.
Коронавирусом заболела вся семья, кроме сына Александры и ее пожилой бабушки. Все находились в самоизоляции.
Николай говорит, что в какой-то степени благодарен карантину. ”Мы смогли побыть с сыном вдвоем. Поговорить, почтить память. Мне самому еще сложно понять это все. Надо учиться жить по-другому”, — отмечает мужчина.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!