Историк: полуофициальный статус русского языка в Эстонии искоренил сам русский вопрос

"Государство активно тратит бюджетные средства на гораздо более дорогой по сравнению с радио или онлайн-порталом телеканал ETV+, ради участия в передачах которого множество эстонских чиновников и политиков со скрипом вспоминают или учат с нуля русский язык. Сайты большинства департаментов и министерств доступны на русском языке. Все наиболее важные для повседневной жизни законы своевременно переводятся на русский и доступны в открытом доступе. Переведенная на русский не только коммерческая, но и социальная реклама идет в паузах на местных вариациях российских федеральных каналов, а премьер-министр и все правительство с трудом пытаются достучаться до русскоговорящих через созданные для этого аккаунты в соцсетях", — пишет Лаврентьев.

"Русского языка стало больше в интеракции государства с гражданами, но в 2020 году в Эстонии нет никакой русской политики, поскольку ставший привычным этнический и языковой водораздел "мы/они" теперь проходит в другом месте: (анти-)либеральные ценности, (ненужная) глобальная интеграция Эстонии в ЕС и мировое сообщество и т.д.", — считает он.

"По большому счету, пресловутый русский вопрос больше не интересен эстонскому общественному мнению. Придание русскому языку полуофициального статуса за последние шесть лет явно погасило страхи возможного ирредентизма среди эстонского истеблишмента, вызванные украинскими событиями", — пишет Лаврентьев.

"Единственный способ возродить русскую общественную, политическую или даже интеллектуальную жизнь в Эстонии — влиться в уже существующую эстонскую, где местным молодым русским рады, как никогда прежде", — пишет историк взаключение.