Истории из жизни: что пришлось пережить людям с плакатов #samapaljuinimene

Хотя представленные на плакатах кампании Сандра Ашилеви, Маарья Хаамер, Кейо Соомельт и Gameboy Tetris/Павел Бочаров известны и широкой общественности, не проходит и дня, когда с ними не случается забавных, а иногда и странных ситуаций. Мы отобрали самые особенные из них и представляем их читателям.

Рэпер Павел Бочаров объединил эстоно- и русскоязычный мир рэпа

Действующий уже более 20 лет на эстонском рэп-ландшафте Gameboy Tetris (Павел Бочаров) рассказывает, как, присоединившись к рэп-группе 5miinust, он, к своему собственному удивлению, стал важной частью эстонской музыки. ”Ведь до сих пор я делал музыку только в русскоязычных группах, но тогда стал писать слова и на эстонском языке. Кажется, что людям это нравится”, — шутит он.

Автор одного из радиохитов прошлого года Gameboy Tetris вспоминает, что при написании совместной песни с репером Nublu он и представить не мог такого успеха ”Für Oksana”. На сегодняшний день песня удостоилась признания как на конкурсе ”Хит года”, так и на вручении ”Эстонской музыкальной премии”, и звучит на радиостанциях по всей Эстонии до сих пор, получив ласковое название лучшего проекта интеграции всех времен.

Сандра Ашилеви: подходящие в ночном клубе мужчины не верят своим ушам, когда я отвечаю им на эстонском языке

Сандра живет в Эстонии всю жизнь и в основном не замечает, когда к ней относятся по-другому. Ее друзья же отмечают, что иногда из-за темного цвета кожи на нее засматриваются и с любопытством изучают.