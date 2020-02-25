Истории из жизни: что пришлось пережить людям с плакатов #samapaljuinimene

”Вполне обычно, когда на улицах, в магазинах и кафе со мной заговаривают на английском языке. Кроме того, почти каждый второй раз в ресторанах мне приносят меню на английском языке. На самом деле я понимаю это, поскольку большинство людей не может предположить, что я владею эстонским языком”, — рассказывает она.
Особенно забавны те ситуации, когда сама девушка говорит на эстонском языке, однако ей все равно отвечают на английском. ”Кажется, что часто люди настолько удивлены, что не верят своим ушам, слыша мою речь на эстонском языке”, — рассказывает Сандра. По ее словам, самые смешные ситуации бывают в ночных клубах, когда осмелевшие под алкоголем мужчины подходят к ней поговорить и даже после нескольких убеждений на эстонском языке не могут поверить, что темнокожая Сандра разговаривает на их чистом родном языке.
Собака-поводырь Маарьи Хаамер наслаждается выступлением
Музыкант Маарья Хаамер, потерявшая зрение в подростковом возрасте, ежедневно передвигается с помощью собаки-поводыря, четырехлапый друг сопровождает ее также в музыкальной академии и на выступлениях. Несмотря на то, что получившие обучение собаки-поводыря спутники научены держать под контролем различные ситуации, живая музыка все же может иногда подействовать на собаку так же опьяняюще, как и на людей.
”Однажды во время зачета по этнической музыке он высвободился и танцевал все время, пока я выступала”, — описывает Маарья поведение своей собаки. ”Как только я оказываюсь на сцене, он знает, что настал его звездный час. К счастью, люди в школе тоже знают, как вести себя с собакой-поводырем и всегда помогают решить ситуацию”, — рассказывает музыкант.
Кейо Соомельт получил удивительный телефонный звонок
Дирижер Кейо Соомельт вспоминает случай пару лет назад, когда он получил звонок с незнакомого номера. ”Я как раз был на уездной предварительной репетиции певческого праздника, когда мне позвонили с незнакомого номера. Из трубки донесся голос мужчины среднего возраста, который поинтересовался, я ли являюсь тем, кто организует ”это гейское дело”. Я узнал, что это работающий строителем в Финляндии гетеросексуальный отец семьи”, — описывает Соомельт.
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