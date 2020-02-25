25.02.2020, 10:30

Истории из жизни: что пришлось пережить людям с плакатов #samapaljuinimene


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Истории из жизни: что пришлось пережить людям с плакатов #samapaljuinimene
Pressifoto

Лица кампании министерства социальных дел #samapaljuinimene, развернувшейся в начале года на улицах и в СМИ, часто вынуждены объяснять и раскрывать связанные с собой стереотипы.

Хотя представленные на плакатах кампании Сандра Ашилеви, Маарья Хаамер, Кейо Соомельт и Gameboy Tetris/Павел Бочаров известны и широкой общественности, не проходит и дня, когда с ними не случается забавных, а иногда и странных ситуаций. Мы отобрали самые особенные из них и представляем их читателям.

Рэпер Павел Бочаров объединил эстоно- и русскоязычный мир рэпа

Действующий уже более 20 лет на эстонском рэп-ландшафте Gameboy Tetris (Павел Бочаров) рассказывает, как, присоединившись к рэп-группе 5miinust, он, к своему собственному удивлению, стал важной частью эстонской музыки. ”Ведь до сих пор я делал музыку только в русскоязычных группах, но тогда стал писать слова и на эстонском языке. Кажется, что людям это нравится”, — шутит он.

Автор одного из радиохитов прошлого года Gameboy Tetris вспоминает, что при написании совместной песни с репером Nublu он и представить не мог такого успеха ”Für Oksana”. На сегодняшний день песня удостоилась признания как на конкурсе ”Хит года”, так и на вручении ”Эстонской музыкальной премии”, и звучит на радиостанциях по всей Эстонии до сих пор, получив ласковое название лучшего проекта интеграции всех времен.

Сандра Ашилеви: подходящие в ночном клубе мужчины не верят своим ушам, когда я отвечаю им на эстонском языке

Сандра живет в Эстонии всю жизнь и в основном не замечает, когда к ней относятся по-другому. Ее друзья же отмечают, что иногда из-за темного цвета кожи на нее засматриваются и с любопытством изучают.

”Вполне обычно, когда на улицах, в магазинах и кафе со мной заговаривают на английском языке. Кроме того, почти каждый второй раз в ресторанах мне приносят меню на английском языке. На самом деле я понимаю это, поскольку большинство людей не может предположить, что я владею эстонским языком”, — рассказывает она.

Особенно забавны те ситуации, когда сама девушка говорит на эстонском языке, однако ей все равно отвечают на английском. ”Кажется, что часто люди настолько удивлены, что не верят своим ушам, слыша мою речь на эстонском языке”, — рассказывает Сандра. По ее словам, самые смешные ситуации бывают в ночных клубах, когда осмелевшие под алкоголем мужчины подходят к ней поговорить и даже после нескольких убеждений на эстонском языке не могут поверить, что темнокожая Сандра разговаривает на их чистом родном языке.

Собака-поводырь Маарьи Хаамер наслаждается выступлением

Музыкант Маарья Хаамер, потерявшая зрение в подростковом возрасте, ежедневно передвигается с помощью собаки-поводыря, четырехлапый друг сопровождает ее также в музыкальной академии и на выступлениях. Несмотря на то, что получившие обучение собаки-поводыря спутники научены держать под контролем различные ситуации, живая музыка все же может иногда подействовать на собаку так же опьяняюще, как и на людей.

”Однажды во время зачета по этнической музыке он высвободился и танцевал все время, пока я выступала”, — описывает Маарья поведение своей собаки. ”Как только я оказываюсь на сцене, он знает, что настал его звездный час. К счастью, люди в школе тоже знают, как вести себя с собакой-поводырем и всегда помогают решить ситуацию”, — рассказывает музыкант.

Кейо Соомельт получил удивительный телефонный звонок

Дирижер Кейо Соомельт вспоминает случай пару лет назад, когда он получил звонок с незнакомого номера. ”Я как раз был на уездной предварительной репетиции певческого праздника, когда мне позвонили с незнакомого номера. Из трубки донесся голос мужчины среднего возраста, который поинтересовался, я ли являюсь тем, кто организует ”это гейское дело”. Я узнал, что это работающий строителем в Финляндии гетеросексуальный отец семьи”, — описывает Соомельт.

Поскольку иногда гей-активисту приходится отвечать и на недружелюбные звонки, то он был готов на подобные нападки, отвечая на звонок и в тот раз, однако такое предвзятое отношение на удивление оказалось ложным. ”На самом деле он говорил о том, как ему надоело, что какие-то типы атакуют нашу деятельность и, хоть он и немного знает об организационной стороне дела, в ходе разговора предложил свою помощь, если нам понадобиться что-то построить”, — рассказывает Соомельт.

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