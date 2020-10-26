Историческое кладбище Таллинна приведут в порядок к июню 2021 года

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, строительство нового здания и приведение в порядок окружающей территории — знаковый проект, ведь у кладбища Сизелинна долгая история.

”Исторически это место объединяет несколько кладбищ разных эпох. Одно из них, построенное в 1775 году кладбище имени Александра Невского, является старейшим из всех используемых на сегодняшний день в Таллинне кладбищ”, — отметил Кландорф.

Как отметила вице-мэр Эха Вырк, в восточной части ул. Тоонела будет возведено мультифункциональное ритуальное здание, в котором разместятся зал обслуживания клиентов, административные помещения и церемониальный зал.

”Зал обслуживания клиентов будет выполнять также функцию информационного и выставочного зала, где можно будет экспонировать связанные с кладбищем исторические материалы, — сказала Эха Вырк. — Кроме того, в окрестностях здания будут проведены работы по озеленению, изменится вертикальная планировка. Будет установлено дополнительное уличное освещение и обновлена схема движения (как для водителей, так и для пешеходов), а также частично восстановлена старая плитняковая стена”.

Хотя зона строительства граничит с территорией кладбища, в ходе работ на кладбище нельзя нарушать покой. Расположенное на территории каменное ограждение будет восстановлено в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины.

Открытие объекта состоится в июне 2021 года. Общая стоимость проекта 1,4 млн евро.