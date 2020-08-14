14.08.2020, 16:01
ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ | Открыт новый отрезок трассы Таллинн - Тарту. Водители довольны: сигналят и поднимают большой палец вверх(1)
В полдень пятницы произошло долгожданное событие: на трассе Таллинн - Тарту был открыт для движения новый 23-километровый четыреполосный отрезок Козе - Выыбу.
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