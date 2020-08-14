ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ | Открыт новый отрезок трассы Таллинн - Тарту. Водители довольны: сигналят и поднимают большой палец вверх

Водители легковых и грузовых машин от нового были участка в восторге: они сигналили, а некоторые поднимали в знак одобрения результатов труда дорожных строителей большой палец вверх.

На отрезке расположены три зоны отдыха, где есть туалеты, сидячие места и детские игровые площадки.

Благодаря новому участку путь из столицы в Тарту будет на 3 км короче и на 6 минут быстрее.

Строительство участка Козе - Выыбу началось в 2017 году и обошлось почти в 89 млн евро.