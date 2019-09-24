"Историческая ересь". Депутаты Госдумы обрушились с критикой на Эстонию после заявления об оккупации

Депутаты Государственной думы РФ раскритиковали заявление эстонского МИДа, который опроверг заявление России, что Эстония была "освобождена" советскими войсками. Помимо этого, МИД Эстонии указал на то, что так называемое ”освобождение” было оккупацией.
"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки", — написал Слуцкий в своем твиттере.
По его словам, отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии — кощунство.
Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о «советской оккупации». Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство.https://t.co/6KNCa9bK8s
”Есть принципиальные вещи, и взгляд может быть только один. Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом”, — считает депутат.
По словам Новикова, история всегда была и ”ещё долго будет орудием для решения определённых политических задач”.
”Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счёт войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически всё выглядело по-другому. Кроме этого, есть и необходимость декларировать разными способами верность тем русофобским идеям, которые господствуют сегодня в США и ЕС”, — сказал он.
Ранее МИД Эстонии отверг исторически неверные заявления МИДа России, что Эстония была "освобождена" советскими войсками. "Эстонская Республика на принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована как Нацистской Германией, так и Советской Россией. Так называемое ”освобождение” было оккупацией, которая продлилась почти 50 лет", — заявили в МИД Эстонии.