"Историческая ересь". Депутаты Госдумы обрушились с критикой на Эстонию после заявления об оккупации

"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки", — написал Слуцкий в своем твиттере.

По его словам, отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии — кощунство.

Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о «советской оккупации». Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство.https://t.co/6KNCa9bK8s — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 23 сентября 2019 г.

Заявление Министерства иностранных дел Эстонии прокомментировал в интервью RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

”Есть принципиальные вещи, и взгляд может быть только один. Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом”, — считает депутат.

По словам Новикова, история всегда была и ”ещё долго будет орудием для решения определённых политических задач”.