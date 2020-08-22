Истекает срок подачи заявок на конкурс решений смарт-города с призовым фондом в 50 000 евро

Авторы лучших работ, поступивших на конкурс Tallinnovation, получат возможность представить свои решения комиссии, в которую входят эксперты в области смарт-города из Таллинна и со стороны ”Технопол”. На максимальную сумму пособия могут претендовать три решения, однако приветствуются и идеи, нуждающиеся в нематериальной поддержке — к примеру, тестирование электронных решений, сбор данных и т.п. К тому же, победители конкурса получат от города контакты и советы, а ”Технопол” предоставит поддержку сети менторов. Фонд поддержки конкурса инноваций в 2020 году — 50 000 евро.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, цель конкурса Tallinnovation — привнести в городское пространство современные решения, которые поспособствуют развитию города и сделают его еще более ”умным”, дружественным по отношению к людям, а также бережливым и открытым.

”Мы хотим оживить сотрудничество между городом и технологическими предприятиями, и открыты к последним разработкам с сфере товаров и услуг, которые помогут сделать жизнь горожан и гостей столицы более удобной”, — сказал Рийсалу.

На конкурс ожидаются идеи смарт-города, предлагающие эффективные альтернативы как нынешним решениям, или принципиально новый подход в следующих фокусных сферах: туризм, экономика замкнутого цикла, общинные области, электронные услуги, а также сотрудничество между Таллинном и Хельсинки.

По словам руководителя сектора развития бизнеса научно-делового городка ”Технопол” Мартина Горошко, предприятия, предлагающие решения смарт-города, поддерживаются уже на протяжении многих лет как инкубацией, консультированием по развитию бизнеса, так и тестовой средой.

Наша конечная цель — сделать окружающую нас жилую среду и повседневные услуги более ”умными”, удобными и устойчивыми. Для этого нам нужны предприятия, обеспечивающие нас инновативными решениями. Они, в свою очередь, нуждаются в практическом совете, который поддержит их рост, в финансовой поддержке и в тестовой среде”, — сказал Горошко. Он добавил, что конкурс Tallinnovation — идеальная возможность для быстрого внедрения решений в жизнь, а также для внесения дополнений на основании обратной связи и для выхода на мировые рынки.