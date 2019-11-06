Исследование: значительная часть работников Эстонии страдает от проблем с психическим здоровьем

В опросе участвовало более 500 человек, и, судя по результатам, более половины из них оценивают общее состояние в фирме (культуру, физическое и ментальное здоровье коллектива) как хорошее или очень хорошее.

Негативно респонденты оценили свое состояние и уровень общения с начальством. Например, каждый пятый утверждает, что работодатель в любой момент может прекратить рабочие отношения с ним. Столько же воспринимают рабочую среду и коллектив как враждебные и предпочитают работать в одиночестве.

Но всё же 64% считают, что менеджеры работают так же усердно, как и остальная часть коллектива, а 46% ощущают поддержку работодателя.

Крайне недовольна качеством управления четверть респондентов, а треть считает, что менеджеры не занимаются работниками, которые ведут или работают непрофессионально.

Судя по результатам опроса, значительная часть сотрудников на предприятиях страдает от проблем с психическим здоровьем. 14% опрошенных сообщили, что им уже был поставлен диагноз психического расстройства (возможно, подобные проблемы есть и у многих других, но они пока не диагностированы). У 18% респондентов часто или постоянно проявляются симптомы стресса (поднятие настроения алкоголем, истерики и слезы, эмоциональное истощение).

Несмотря на то, что 67% участников опроса спокойно отдыхают во время своего отпуска, 20% работников постоянно думают о работе или находятся на связи с ней. 14% отметили, что боятся уйти в отпуск, потому что могут потерять работу, или чувствуют, что без них всё рухнет.