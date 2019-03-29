Исследование: жители Эстонии уделяют недостаточно внимания зубам своих детей

Только 17% родителей отметили, что позволяют детям чистить зубы самостоятельно, но перед полосканием рта проходятся зубной щеткой по местам, которые ребенок мог оставить без внимания.

По словам стоматолога Лийны Викси, то, что родители практически не обращают внимания на здоровье зубов детей, вызывает беспокойство.

”До восьми лет каждый ребенок нуждается при чистке зубов в помощи родителей, поскольку до окончания формирования мелкой моторики он попросту не в состоянии тщательно почистить зубы. Лучше всего работает личный пример, поэтому утром и вечером чистите зубы вместе с ребенком, а перед тем, как ребенок прополощет рот, дополнительно пройдитесь щеткой по его зубам”, — рассказала Викси.

Если домашней гигиеной полости рта часто не уделяется должного внимания, то визитами к стоматологу родители не пренебрегают — исследование показало, что 70% родителей впервые приводят ребенка к специалисту в двухлетнем возрасте, когда все молочные зубы уже прорезались. До двух лет ребенка приводит к стоматологу примерно каждый пятый эстонский родитель — 21%.

”Впервые ребенка следует сводить к стоматологу года в два — у большинства детей к этому возрасту признаков кариеса еще нет. Главная цель этого мероприятия — ознакомить ребенка со стоматологическим кабинетом и инструментами стоматолога, чтобы избежать распространенного среди детей страха перед зубным врачом. Важно посещать с малышом стоматолога не менее двух раз в год, чтобы выявить кариес на ранней стадии и предотвратить заметные разрушения”, — прокомментировала стоматолог.