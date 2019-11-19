Исследование: жители Эстонии считают, что программа э-резидентства приносит государству пользу

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, результат указывает на то, что сформулированная в конце прошлого года в сотрудничестве с более чем сотней экспертов и утвержденная правительством программа развития э-резидентства 2.0 получила общественное одобрение.

Исследование выяснило, что треть людей, считающих программу э-резидентства полезной для Эстонии, самым важным считают экономическое влияние программы на государство. Ваттер отмечает, что в этом году было достигнуто несколько важных отметок.

"В апреле впервые ежемесячный доход от предприятий, созданных э-резидентами, достиг миллиона евро, а уже в сентябре годовой доход от налогов эстонских предприятий, созданных э-резидентами, впервые превысил границу в 10 миллионов евро", — отметил он. Согласно данным Налогово-таможенного департамента, средний доход от налогов с предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, вырос на 30%.

Исследование также показало, что осведомленность об э-резидентстве сохраняется на стабильном уровне. О программе слышали две трети жителей Эстонии. Ваттер подчеркивает, что целью э-резидентства является служить интересам всего общества. "Важно, чтобы жители Эстонии понимали, какие возможности э-резидентство создает для всех жителей Эстонии. Вне зависимости от того, занимаются они предпринимательством или нет, живут ли они в городе или за его пределами", — говорит он.