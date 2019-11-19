Исследование: жители Эстонии считают, что программа э-резидентства приносит государству пользу

Помимо прямого дохода, который состоит из поступающих от э-резидентов налогов и государственных пошлин, программа э-резидентства приносит Эстонии также и косвенный доход. Он состоит из роста эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, инвестиций э-резидентов в эстонские предприятия и дохода, который э-резиденты приносят туристическому сектору. К тому же программа э-резидентства создает позитивный имидж государства на международном уровне, что способствует экспорту эстонских предприятий.
Согласно исследованию, лишь 4% людей, слышавших о программе, считают, что она приносит Эстонии вред. В качестве основных угроз люди называют при этом безопасность и мошенничество. По словам Ваттера, они активно занимаются определением узких мест и поиском решений.
"Программа э-резидентства уникальна в мировом масштабе. Мы создали возможность, которая раздвигает границы предпринимательства в сторону открытости и прозрачности. Быть уникальным проектом в мировом масштабе в то же время значит, что мы учимся по ходу процесса", — говорит Ваттер. Он отмечает, что одним из важных направлений деятельности согласно стратегии э-резидентства 2.0 является создание более надежной системы для снижения рисков, связанных с использованием э-услуг. "К развитию этого направления со всей серьезностью относится как наша команда, так и все государственные ведомства, с кем мы работаем рука об руку", — отмечает Ваттер.
В декабре программе э-резидентства исполняется пять лет. В течение этого времени доверие к программе значительно выросло на международном уровне, и э-резидентам предлагается все больше услуг для занятия предпринимательством. По словам Ваттера, процесс выведения программы на новый уровень идет полным ходом.
"Мы постоянно ищем возможности по увеличению как прямого, так и косвенного дохода, получаемого государством. В Эстонии есть немало сфер, которые постоянно нуждаются в дополнительном финансировании, и налоги, получаемые от созданных э-резидентами в Эстонии предприятий, помогают пополнять госбюджет ресурсами", — отметил Ваттер.
На сегодняшний день наибольшая доля налоговых доходов от созданных э-резидентами предприятий пришлась на ИТ-сектор, а также на деятельность в профессиональной, научной, технологической, финансовой и страховой сферах.
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