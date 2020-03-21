Исследование: жители Эстонии поддерживают меры, связанные с чрезвычайным положением

Ситуацию, вызванную коронавирусом, считают серьезной или очень серьезной 85% населения Эстонии, и 94%, по собственной оценке, хорошо или скорее хорошо знают, как защитить себя от вируса.

Также из исследования следует, что 89 процентов населения Эстонии считают меры, связанные с введением чрезвычайного положения, обоснованными.

По словам члена правления Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, результаты показывают, что жители Эстонии доверяют правительству и тем мерам, которые были введены в тесном сотрудничестве с Департаментом здоровья. ”Важно, что до большинства людей дошла информация о том, как нужно действовать в данной ситуации, и они придерживаются этих рекомендаций”, — сказал Стамберг.

Результаты исследования показывают, что молодежь несколько меньше соблюдает профилактические меры. 70% населения, по словам самих респондентов, делают все от них зависящее, чтобы предотвратить распространение вируса, 17 процентов, по собственной оценке, могли бы делать больше. Жители Эстонии в возрасте от 65 и старше, согласно исследованию, наиболее ответственно соблюдают меры предосторожности, но только 57% молодежи в возрасте 15-24 лет подходят к этому так же серьезно.

В сложившейся ситуации жители Эстонии больше всего ждут от государства финансовой поддержки в том случае, если семья потеряет источник дохода (41%), обеспечения возможности сдать тест на коронавирус (37%), обеспечения поддержки предприятиям, пострадавшим от ограничений, связанных с чрезвычайным положением (27%) и обеспечения средствами защиты (22%).