21.03.2020, 20:30

Исследование: жители Эстонии поддерживают меры, связанные с чрезвычайным положением

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Koroona Tallinnas 13.03.2020
Koroona Tallinnas 13.03.2020Foto: Andres Putting

Жители Эстонии считают ситуацию, вызванную распространением коронавируса, серьезной, меры, связанные с введением чрезвычайного положения, - обоснованными, а сами хорошо знают о том, как защищать себя от вируса. Таковы результаты свежего опроса Turu-uuringute AS.

Ситуацию, вызванную коронавирусом, считают серьезной или очень серьезной 85% населения Эстонии, и 94%, по собственной оценке, хорошо или скорее хорошо знают, как защитить себя от вируса.

Также из исследования следует, что 89 процентов населения Эстонии считают меры, связанные с введением чрезвычайного положения, обоснованными.

По словам члена правления Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, результаты показывают, что жители Эстонии доверяют правительству и тем мерам, которые были введены в тесном сотрудничестве с Департаментом здоровья. ”Важно, что до большинства людей дошла информация о том, как нужно действовать в данной ситуации, и они придерживаются этих рекомендаций”, — сказал Стамберг.

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Результаты исследования показывают, что молодежь несколько меньше соблюдает профилактические меры. 70% населения, по словам самих респондентов, делают все от них зависящее, чтобы предотвратить распространение вируса, 17 процентов, по собственной оценке, могли бы делать больше. Жители Эстонии в возрасте от 65 и старше, согласно исследованию, наиболее ответственно соблюдают меры предосторожности, но только 57% молодежи в возрасте 15-24 лет подходят к этому так же серьезно.

В сложившейся ситуации жители Эстонии больше всего ждут от государства финансовой поддержки в том случае, если семья потеряет источник дохода (41%), обеспечения возможности сдать тест на коронавирус (37%), обеспечения поддержки предприятиям, пострадавшим от ограничений, связанных с чрезвычайным положением (27%) и обеспечения средствами защиты (22%).

79 процентов населения уверены в том, что государство сможет обеспечить доступность продуктов и лекарств. Больше всего люди беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких.

Основными информационными каналами для эстонцев, откуда они черпают информацию о коронавирусе, являются новости и другие передачи Эстонского телевидения (61%), а также новостные порталы Delfi, Postimees и другие (50%), для жителей страны других национальностей основным источником информации являются новостные порталы (63%) и социальные СМИ (35%), ЭТВ смотрят 28 процентов.

В ходе опроса по телефону и интернету было опрошено в общей сложности 1257 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Исследование было проведено по заказу Государственной канцелярии.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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