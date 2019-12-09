Исследование: жители Эстонии не готовы к чрезвычайным ситуациям

”Обобщённо можно сказать, что проживающие в квартирных домах люди, меньше всего верят в то, что их может застать какая-то чрезвычайная ситуация. При этом, если на долгое время пропадёт электричество, то жители квартирного дома именно те, кто больше всего пострадают от отключения водоснабжения и недоступности канализации”, — отметил Виркала.

Хуже всего к кризисной ситуации подготовлены жители Эстонии 65 лет и старше. Согласно исследованию, о кризисе они думают меньше всего, и не знают, как в таких случаях себя вести и чем нужно запастись. В семьях, где проживают пенсионеры, уровень подготовки к кризисным ситуациям очень низкий, из-за чего можно предположить, что они не справятся самостоятельно с кризисом.

Из исследования также стало ясно, что, несмотря на то, что у жителей деревень и городов равные возможности получить знания и сделать необходимые запасы, у горожан не так много вариантов, где эти запасы хранить. ”Это ещё одна проблема, на которую нам стоит обратить внимание. Здесь могли бы быть полезны реальные правила поведения, советы и решения, которые заставят людей действовать”, — сказал Виркала.

В подготовке жителей к кризисным ситуациям очень важную роль играют местные самоуправления. Октябрьский кризис на юге Эстонии показал, что их уровень готовности действовать на разном уровне. Поэтому Спасательный департамент в ноябре разослал всем местным самоуправлениям девять практических советов, как шаг за шагом подготовиться к чрезвычайной ситуации и поддерживать своих жителей.

Руководство о том, как подготовиться к кризисным ситуациям и как себя в таких случаях вести — можно найти на сайте kriis.ee или в веб-приложении ”Ole valmis!”

Об исследовании:

Впервые исследование уровня подготовки жителей Эстонии к чрезвычайным ситуациям провели в 2017 году.

Новое исследование проводилось с 9 по 30 октября 2019 года. Цель исследования — изучить знания, умения и подготовку жителей страны к кризисным ситуациям, а также сравнить полученные результаты с итогами исследования 2017 года.

В исследовании принимали участие совершеннолетние жители Эстонии, всего было опрошено 1985 респондентов. При подведении итогов исследования важно помнить, что опрос проходил во время шторма на юге Эстонии 27 октября.

Уровень подготовки жителей страны в 2019 году — 44.1 пункт (из 100 возможных). Сравнивая с 2017 годом, он вырос на 1.9 (2017 — 42.2 пункта).

Подробнее с исследованием можно ознакомиться здесь.