Исследование: жители Эстонии довольны своими любовными отношениями и недовольны правительством

Опрос показал, что 86 процентов жителей Эстонии в целом довольны своей жизнью. 81 процент респондентов подтвердил, что более или менее удовлетворён своей работой, и 80 процентов сказали то же самое о своём здоровье. 76 процентов положительно оценили эстонский климат, и 75 процентов — свои личные любовные отношения.

По словам директора по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, 52 процента опрошенных признались, что в течение последних суток на что-либо жаловались, однако общая картина показывает, что жители Эстонии неожиданно высоко оценивают степень удовлетворенности своей жизнью. ”Привычка жаловаться — это скорее стиль жизни, но она может реально помогать делать жизнь лучше. Если современное предприятие не будет прислушиваться к жалобам клиентов, ему лучше закрыться. Например, во многом именно благодаря обратной связи сегодня Tele2 обеспечивает покрытие 99 процентов территории страны связью очень хорошего качества”, — сказала Эстрин.

”Часть привычных будничных жалоб, например на плохую погоду, — это скорее часть социального общения, и результаты исследования подтверждают, что на самом деле людей это не беспокоит”, — добавила Эстрин.

Согласно проведенному Norstat исследованию, больше всего жители Эстонии недовольны общим уровнем цен, 71 процент опрошенных оценили его негативно. Низкая степень удовлетворенности была отмечена также в отношении к новому правительству — 57 процентов опрошенных оценили его как неудовлетворительное.

Всего в апрельском исследовании, проведенном Norstat по всей Эстонии, приняли участие 1078 человек.

NB! Уважаемый редактор, сообщите, если желаете получить более полный обзор результатов исследования удовлетворенности жителей Эстонии в разрезе возраста, пола, национальности или уезда.