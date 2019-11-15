15.11.2019, 12:50

ИССЛЕДОВАНИЕ | Жители Эстонии чувствуют себя в большей безопасности, чем их южные соседи

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Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

Как выяснилось из исследования по теме безопасности, проведенного страховым обществом ERGO и исследовательской фирмой SKDS, за последние пять лет чувство безопасности выросло у жителей всех трех стран Балтии. При сравнении трех стран, более безопаснее чувствуют себя жители Эстонии, и менее всего жители Латвии.

Люди, принимавшие участие в исследовании, оценивали, насколько они чувствуют себя безопасно финансово, в связи с рабочим местом, в связи со здоровьем, физически, а также насколько безопасно их государство. По сравнению с результатами такого же исследования, проведенного в 2017 году, чувство безопасности у жителей Эстонии выросло прежде всего в вопросах, связанных с трудовой занятостью.

Беспокойство по поводу здоровья по-прежнему выше всего

”Жители Эстонии по-прежнему испытывают большой страх перед проблемами, связанными со здоровьем. Больше всего боятся заболеть какой-либо серьезной болезнью, которая требует длительного и затратного лечения. Также более половины жителей Эстонии беспокоятся о том, что в случае болезни они могут не получить достаточно квалифицированную медицинскую помощь. Эти страхи во многом обоснованы давней проблемой, как быстро попасть на прием к врачу-специалисту”, рассказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма.

Снизился страх потерять работу и страх за безопасность государства

В 2109 году 38 процентов жителей Эстонии боялись, что в случае потери рабочего места им не удастся найти новую работу. В Латвии и Литве это показатель составляет соответственно 46 и 45 процентов. Во всех трех странах Балтии этот показатель за два года существенно улучшился.

Чувство безопасности, связанное с государственной безопасностью и экономической стабильностью, по сравнению с проведенным два года назад исследованием, выросло во всех трех странах Балтии — больше всего в Литве, и меньше всего в Эстонии. По сравнению с жителями Эстонии и Литвы, по-прежнему значительно большее количество жителей Латвии чувствуют страх за безопасность государства. ”В Эстонии военного конфликта боятся 35 процентов жителей, что на 10 процентов меньше, чем показатель проведенного два года назад исследования”, добавил директор по страхованию ERGO Андрес Консап.

Физическая безопасность по-прежнему важнее всего

Как и ранее, самым важным люди считают свою физическую безопасность, что выражается в низкой терпимости по отношению к преступлениям и нападениям, направленным против личности. Если страхи жителей Эстонии и Литвы по отношению, например, к организованной преступности или страх стать жертвами уличного нападения уменьшились, то в Латвии за два года изменений не произошло. ”Говоря о личном чувстве безопасности по-прежнему больше всего боятся за безопасность своих детей и стать жертвой нападения”, сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма.

Чувство материальной стабильности в Эстонии растет

При сравнении трех стран Балтии, увереннее всего в материальном и финансовом плане чувствуют себя жители Эстонии. Все меньше беспокоятся о том, что из-за финансовых возможностей не будет доступно образование. Также снизился страх по поводу способности оплачивать аренду и коммунальные платежи, а также страх людей за то, что кто-то украдет их автомобиль или велосипед.

Однако по сравнению с данными исследования двухгодичной давности, вырос страх жителей Эстонии в связи с возможными повреждениями, связанными с молнией и перебоями напряжения в электрической сети. ”Нам, как страховому обществу, важно быть в курсе насколько безопасно чувствуют себя людей в каждой области. Позитивно то, что общее чувство безопасности в обществе растет. В то же время мы каждый день видим, что, например, в связи с изменением климата становится больше природных катастроф и штормов, которые создают больше проблем. Несмотря на то, что чувство безопасности, связанное со стихийными бедствиями, за последние годы не потерпело больших изменений, как компания мы стараемся принимать предупредительные меры с тем, чтобы негативные последствия для общества уменьшились”, добавил директор по страхованию ERGO Андрес Консап.

Исследование проведено при сотрудничестве Латвийского центра исследования общественного мнения SKDS, в нем по репрезентативной выборке приняли участие 1005 человек из Эстонии, Латвии и Литвы, то есть в общей сложности были собраны данные более чем 3000 человек в возрасте 18-74 лет. Ранее такое же исследование проводилось в 2014, 2015 и 2017 гг.

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