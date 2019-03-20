Исследование: жители Эстонии чистят зубы тщательнее жителей Латвии и Литвы

Согласно мартовскому исследованию на тему здоровья полости рта, проведенному в странах Балтии по заказу производителя электроники Philips, наиболее образцово о гигиене полости рта заботятся именно жители Эстонии. Около трети эстонских респондентов чистит зубы в соответствии с рекомендациями врачей — дважды в день на протяжении не менее двух минут. В Латвии и Литве так же тщательно чистит зубы менее четверти респондентов, т.е. 24% жителей.
Наименее серьезно к чистке зубов относятся жители Латвии — 10% респондентов из числа латвийцев признали, что чистят зубы только в том случае, если у них есть на это время. Из эстонских респондентов в этом признались 6%, а из литовских — 8%.
Раз в сутки чистит зубы почти треть прибалтийцев. Что же касается гендерных различий, то мужчины заметно ленивее женщин в вопросе ухода за зубами — они и чистят зубы не так тщательно, и посещают стоматолога реже.
”Разрушенные зубы и болезни десен оказывают столь масштабное влияние на организм и самооценку человека, что даже оценить состояние здоровья в принципе очень сложно, пока не решены стоматологические проблемы. Несмотря на то, что жители Эстонии относятся к гигиене полости рта серьезнее, чем соседи по региону, беспокойство вызывает то, что более трети населения чистит зубы всего раз в день или еще реже”, — прокомментировала стоматолог Лийна Викси.
Подавляющее большинство респондентов, т. е. 83%, заявило, что чистит зубы, чтобы предотвратить кариес. Влияние здоровья зубов и гигиены полости рта на здоровье в целом сочли важным 70% участников опроса из числа жителей Эстонии, свежее дыхание — 53%, и здоровье десен — 46%.
Менее половины жителей Эстонии, т. е. 41%, посещают стоматолога только тогда, когда начинают испытывать боль в зубах или когда у них возникают другие стоматологические проблемы, требующие срочного решения. Столько же респондентов ответило, что посещает стоматолога раз в год, а 18% делают это еще реже.
”Посещать стоматолога следует не реже раза в год, а при наличии проблем — чаще. Во время визита рекомендуется удалить образовавшийся камень и сделать жемчужную чистку зубов — это поможет предотвратить всевозможные стоматологические проблемы”, — добавила Викси.
Исследование на тему здоровья полости рта было проведено в странах Балтии по заказу производителя электроники Philips. Philips является официальным партнером отмечающегося сегодня, 20 марта, Всемирного дня здоровья полости рта. В проходившем в марте исследовании приняло участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет (и старше) из Эстонии, Латвии и Литвы.