Исследование: жители Эстонии чистят зубы тщательнее жителей Латвии и Литвы

Наименее серьезно к чистке зубов относятся жители Латвии — 10% респондентов из числа латвийцев признали, что чистят зубы только в том случае, если у них есть на это время. Из эстонских респондентов в этом признались 6%, а из литовских — 8%.

Раз в сутки чистит зубы почти треть прибалтийцев. Что же касается гендерных различий, то мужчины заметно ленивее женщин в вопросе ухода за зубами — они и чистят зубы не так тщательно, и посещают стоматолога реже.

”Разрушенные зубы и болезни десен оказывают столь масштабное влияние на организм и самооценку человека, что даже оценить состояние здоровья в принципе очень сложно, пока не решены стоматологические проблемы. Несмотря на то, что жители Эстонии относятся к гигиене полости рта серьезнее, чем соседи по региону, беспокойство вызывает то, что более трети населения чистит зубы всего раз в день или еще реже”, — прокомментировала стоматолог Лийна Викси.

Подавляющее большинство респондентов, т. е. 83%, заявило, что чистит зубы, чтобы предотвратить кариес. Влияние здоровья зубов и гигиены полости рта на здоровье в целом сочли важным 70% участников опроса из числа жителей Эстонии, свежее дыхание — 53%, и здоровье десен — 46%.

Менее половины жителей Эстонии, т. е. 41%, посещают стоматолога только тогда, когда начинают испытывать боль в зубах или когда у них возникают другие стоматологические проблемы, требующие срочного решения. Столько же респондентов ответило, что посещает стоматолога раз в год, а 18% делают это еще реже.