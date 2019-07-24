Исследование: жители Эстонии более отзывчивы при ДТП, чем их южные соседи

Если более молодые участники дорожного движения скорее снижают скорость, чтобы оценить необходимость помощи (50–55%), то из тех, кто старше 55 лет, это сделал бы лишь 41% опрошенных. В то же время люди постарше гораздо в большей степени готовы полностью остановиться и самостоятельно выяснить ситуацию.
”Мы как страховая компания часто видим происходящее в дорожном движении через призму статистики несчастных случаев и ущерба. Для нас важно знать, как люди ведут себя в различных дорожных ситуациях и какие возможны проблемы, чтобы мы могли внести со своей стороны дополнительный вклад в профилактическую деятельность, — добавила Мюрк. — В случае аварии быстрые действия могут спасти кому-то жизнь или помочь уменьшить ущерб, причиненный здоровью и имуществу”.
Опрос, организованный страховой компанией Gjensidige Kindlustus, показал, что на отзывчивость существенно не влияет размер дохода, хотя жители сельских регионов, согласно данным ими ответам, больше других готовы поспешить на помощь.
Тех, кто при виде поврежденного автомобиля остановился бы только в том случае, если кто-то пытается останавливать проезжающих, насчитывалось 17%. Участников же дорожного движения, которые остановились бы, открыли бы окно и спросили бы, нужна ли помощь, насчитывалось 15%. 4% опрошенных остановились бы только в дневное время, и столько же опрошенных остановились бы в том случае, если при этом сами бы куда-то спешили.
В исследовании, проведенном компанией Nielsen по заказу страховой компании Gjensidige Kindlustus, принимало участие более чем по 1600 человек из каждой страны.
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