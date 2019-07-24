Исследование: жители Эстонии более отзывчивы при ДТП, чем их южные соседи

Компания Gjensidige спрашивала у людей, что они сделают, если увидят на обочине дороги поврежденный автомобиль. 49% опрошенных жителей Эстонии сказали, что снизят скорость, чтобы оценить, нужна ли помощь. Тех, кто предпочел бы остановиться и узнать у пострадавших, необходима ли помощь, насчитывалось 14%, и вообще не остановились бы лишь 6% людей.

В Латвии соответствующие показатели составляют 33%, 4% и 10%, а в Литве — 33%, 6% и 13%, то есть в случае попадания в аварию дожидаться внимания других участников дорожного движения и возможной помощи придется дольше, чем в Эстонии.

Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Kindlustus Маарика Мерк говорит, что, хотя по сравнению со своими соседями жители Эстонии и кажутся более отзывчивыми, нам еще есть куда совершенствоваться, чтобы наше дорожное движение было внимательным и безопасным.

”Одним из наиболее эффективных способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий является ответственное и заботливое поведение — как за рулем, так и в качестве пассажира. В случае аварии никогда нельзя оставаться равнодушными или считать, что кто-нибудь да поможет. Если незаметно, чтобы кто-то другой оказывал помощь, следует обязательно остановиться и спросить, нужна ли помощь”, — инструктирует Мюрк.