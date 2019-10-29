Исследование выявило уязвимые места в гражданском обществе Эстонии

«Мы являемся сильнейшим гражданским обществом в регионе. У Эстонии на хорошем уровне показатели созданной для третьего сектора инфраструктуры, защиты интересов и правовой среды. Однако следует обратить внимание на дееспособность организаций, финансовую устойчивость и все то, что связано с оказанием услуг», – прокомментировала результаты Эстонии руководитель Союза общественных объединений Кай Кландорф.

Всего в исследовании рассматривается текущее положение неправительственных организаций в 24 странах Восточной Европы и Евразии. В контексте десяти из них подчеркивается ухудшение репутации общественных объединений.

В ряде стран расходящиеся во взглядах с правительством «нелояльные» объединения не имеют доступа к государственному финансированию, а также становятся жертвами атак СМИ, связанных с правительством. Особенно остро проблема стоит для объединений, работающих в сфере защиты прав, снижения дискриминации, отстаивания прав женщин и экологии.

«Жизнеспособность объединений улучшилась в тех странах, где государство предприняло осознанные шаги для поддержки деятельности организаций. Снижение дееспособности же заметно в странах, где существуют политические противопоставления и деятельность нежелательных организаций ограничивается», – добавила Кландорф.