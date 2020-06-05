05.06.2020, 21:20

Исследование: в период э-обучения увеличилась нагрузка на школьников


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E-õpe, koduõpe, distantsõpe
DistantsõpeFoto: Tiit Blaat

Сегодня были опубликованы результаты проведенного Telia Company международного исследования Детского консультативного совета, которое показывает, как скандинавские и балтийские учащиеся адаптировались к дистанционному обучению во время чрезвычайной ситуации. В Эстонии в этом исследовании участвовали более тысячи учащихся в возрасте 10-18 лет.

Результаты исследования показывают, что по сравнению с другими странами эстонские учащиеся были более довольны учебой на дому — только один из десяти учеников был недоволен изменениями в организации обучения. Наши школьники также имели самый лучший доступ к интернету и необходимому оборудованию для учебы среди стран Балтии и Скандинавии. 97 % учащихся подтвердили, что у них есть необходимые ресурсы для дистанционного обучения. При этом, по сравнению с другими странами, доля наших школьников оказалась самой низкой (14 %) среди тех, кому школа помогла предоставить ноутбук или планшет для дистанционного обучения.

Одним из положительных аспектов результатов опроса было то, что эстонские школьники чувствовали себя в большей безопасности во время электронного обучения (80% респондентов), а половина респондентов были более продуктивными, счастливыми и спокойными, чем раньше.

По мнению студентов, дистанционное обучение характеризуется ростом доли самостоятельной работы и снижением сотрудничества между одноклассниками. По мнению 57 % студентов, в период электронного обучения увеличилась доля индивидуальной работы, а 59 % ответивших на опрос школьников отметили снижение сотрудничества между одноклассниками. Более половины студентов обнаружили, что во время дистанционного обучения они тратили больше времени на обучение, чем раньше; треть сообщили, что им требовалось меньше времени для учебы в новой ситуации.

Из-за изменений в организации учебного процесса учащиеся столкнулись с различными формами обучения и коммуникационными платформами: 77 % студентов пользовались разными каналами социальных сетей, более 70 % использовали разные обучающие видео. 53 % учеников использовали онлайн-тесты и предметные программы. Почти половина респондентов подтвердила, что заданные во время дистанционного обучения задачи были более сложными, а треть респондентов устали от электронного обучения.

Во время домашнего обучения учащиеся отмечали важность родительской помощи: 40 % учеников сказали, что они получали меньше помощи от учителей вне уроков, чем раньше.

Во время дистанционного обучения 83 % учеников проводили больше времени за экраном, а также больше времени с семьей. Почти половина учащихся указали, что они могли больше спать в период дистанционного обучения, а треть респондентов считают, что за время обучения на дому их диета стала более разнообразной и здоровой. В то же время, почти половина (47 %) студентов считает, что их физическая активность значительно снизилась, появилось больше времени для отдыха (75 % респондентов).

Эстония и Финляндия отличаются от других в лучшую сторону с точки зрения доступности интернета, что пропорционально удовлетворенности. Чем доступнее интернет и устройства, тем выше удовлетворенность электронным обучением. В начале кризиса мы увидели, что наличие интернета дома может стать самой большой проблемой для эстонских учащихся, поэтому мы посчитали очень важным поддерживать семьи, у которых нет бесплатного интернета и оборудования. Снижение издевательств, безусловно, явилось приятным сюрпризом, но здесь важно более подробно рассмотреть ответы, в которых мы видим, что издевательства стали менее публичными и перешли в закрытые группы и прямые сообщения в социальных сетях. Это, безусловно, усложнит поддержку детей для учителей и родителей, но у взрослых появляется еще больше причин ежедневно спрашивать своих детей, как у них дела в интернете”, — сказал исполняющий обязанности директора единицы частных клиентов Telia Кристьян Вийлманн.

”Приятно, что эстонская молодежь весьма довольна электронным обучением. Большинство учащихся, которые участвовали в исследовании, имели необходимое оборудование и подключение к интернету для домашнего обучения. Последовательные государственные инвестиции в цифровую инфраструктуру были мудрым решением, и хорошее интернет-соединение должно оставаться доступным даже в сельской местности”, — сказала Хели Ару-Чабилан, председатель правления HITSA.

”Дистанционное обучение из-за чрезвычайного положения поставило детей и родителей в новую ситуацию, к которой им пришлось быстро адаптироваться. Значительно увеличилось время, проведенное в кругу семьи. Приятно, что дети и подростки чувствовали, что поддержка родителей выросла по сравнению с прошлым. Как в Эстонии, так и в других странах дети больше всего ценили то, что у них была возможность попросить своих родителей о помощи или совете, когда им это необходимо, но в то же время они также ожидали, что родители и сами спросят, не нужна ли им помощь”, — сказала Малле Халлимяэ, координатор проекта Союза защиты детей ”Разумное поведение в интернете”. — ”Результаты показали, что хорошие отношения в семье стали еще более важными в ситуации, когда поддержка учителей не всегда доступна, а общение с друзьями ограничено. Хорошие отношения в семье положительно влияют на психическое благополучие детей и способствуют успешному обучению”.

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