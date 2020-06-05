Исследование: в период э-обучения увеличилась нагрузка на школьников

Результаты исследования показывают, что по сравнению с другими странами эстонские учащиеся были более довольны учебой на дому — только один из десяти учеников был недоволен изменениями в организации обучения. Наши школьники также имели самый лучший доступ к интернету и необходимому оборудованию для учебы среди стран Балтии и Скандинавии. 97 % учащихся подтвердили, что у них есть необходимые ресурсы для дистанционного обучения. При этом, по сравнению с другими странами, доля наших школьников оказалась самой низкой (14 %) среди тех, кому школа помогла предоставить ноутбук или планшет для дистанционного обучения.

Одним из положительных аспектов результатов опроса было то, что эстонские школьники чувствовали себя в большей безопасности во время электронного обучения (80% респондентов), а половина респондентов были более продуктивными, счастливыми и спокойными, чем раньше.

По мнению студентов, дистанционное обучение характеризуется ростом доли самостоятельной работы и снижением сотрудничества между одноклассниками. По мнению 57 % студентов, в период электронного обучения увеличилась доля индивидуальной работы, а 59 % ответивших на опрос школьников отметили снижение сотрудничества между одноклассниками. Более половины студентов обнаружили, что во время дистанционного обучения они тратили больше времени на обучение, чем раньше; треть сообщили, что им требовалось меньше времени для учебы в новой ситуации.

Из-за изменений в организации учебного процесса учащиеся столкнулись с различными формами обучения и коммуникационными платформами: 77 % студентов пользовались разными каналами социальных сетей, более 70 % использовали разные обучающие видео. 53 % учеников использовали онлайн-тесты и предметные программы. Почти половина респондентов подтвердила, что заданные во время дистанционного обучения задачи были более сложными, а треть респондентов устали от электронного обучения.

Во время домашнего обучения учащиеся отмечали важность родительской помощи: 40 % учеников сказали, что они получали меньше помощи от учителей вне уроков, чем раньше.