ИССЛЕДОВАНИЕ | В кризисной ситуации Delfi — самый популярный новостной канал

По словам стратегического консультанта Kantar Emor Крийстины Круузе, в тени незаслуженно осталось Vikerraadio, потому что его слушают только эстонцы.

”Оценка Vikerraadio среди неэстонцев, участвовавших в опросе, была равна практически нулю, потому что они его не слушают — у них есть Радио 4”, — сказала Круусе. ”Но если принимать во внимание только оценку эстонцев, то Vikerraadio занимает третье место после ERR и Postimees”.

По словам Круусе, радует и то, что у неэстонцев ETV+ со своими 37% вызывает значительно больше доверия, чем российские каналы РТР (15%) или ПБК (14%). ”В кризис людям нужна правдивая информация, и мы видим, что они очень хорошо знают, где ее получить”, — отметила она. ”Мы спросили у жителей Эстонии, сколько из них готовы назвать самым достоверным информационным источником соцсети, и выяснилось, что только 3,7%. С другой стороны, 8,5% опрошенных сказали, что они вообще не доверяют никаким СМИ”.

По словам Круусе, потребление СМИ зависит не только от достоверности, но и от привычек. Кроме того, в кризисной ситуации не пропадает и потребность в развлечении. ”В случае с развлечениями достоверность не всегда является главным критерием”, — сказала она. ”Однако, тот же пример с ETV+ показывает, что сейчас люди все больше обращаются к тем каналам, которые, по их мнению, транслируют достоверную информацию”.

С помощью начавшего работу на прошлой неделе радара чрезвычайной ситуации Kantar Emor в дальнейшем будут еженедельно оценивать инфополе жителей Эстонии, их установки и поведение в условиях ЧП. В период с 23 по 25 марта провели опрос, в котором приняли участие 628 жителей Эстонии.

Созданный в 1990 году Kantar Emor предоставляет информационно-консультативные услуги. Emor входит в международный концерн маркетинговой информации Kantar, который является вторым по величине концерном информационных услуг в мире.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!